板模工做事做一半老闆說一句話他走人 藉酒意持刀討公道遭警圍捕
板模工人謝姓男子一個月前在高雄工地和老闆賴姓男子因工作起爭執，賴男不滿謝做事做一半，講了一句「愛做不做，不做就走」，謝男憤而走人；沒料，前晚7時，謝仗著酒意持刀至賴位於楠梓區租屋處宿舍理論，遭其他員工壓制，扭送趕抵警方。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，指稱一名拆模公司老闆疑似與前員工不明原因互嗆，前員工持刀找上門，警方隨後趕至。
楠梓警分局指出，該起案件發生在前晚7時許，從事板模工的謝姓男子（25歲）和板模包商賴姓男子（40歲）原本為雇傭關係，一個月前，賴男認為謝在工地拆板模只做到一半，和謝起爭執，罵謝「愛做不做，不做就走」，謝憤而直接走人。
前晚7時許，謝酒後仗著酒意，持刀致賴男和員工位於楠梓區楠梓西巷的宿舍，找賴理論，遭其他員工壓制，轄區警方獲報趕抵現場，將賴帶回，依恐嚇罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
