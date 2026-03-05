參觀總統府…男包中藏一把槍送辦！「這理由」裁定不罰

尹姓男子參觀總統府被查獲隨身包內藏放外型與真槍相仿的空氣槍，台北市警中正一分局認尹違反社會秩序維護法，將他移送法辦；台北地院法官審查，尹雖帶槍，但未危害公眾安全秩序，裁定不罰。

警方移送指出，尹2026年1月31日下午3時30分許參加總統府參觀活動，在總統府力行樓安檢門接受安檢時，經安檢人員發現隨身包包內攜帶有外型與真槍相仿的無彈匣、子彈空氣槍1把，違反社維法規定，請法官裁處。

法官認為，社維法規定，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍、而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，不過，還要以帶槍的時間、地點、言行舉止判斷認有足以驚擾、危害公共安全之虞的情形，才可以處罰。

法官調查，依警方移送書、警員職務報告及尹警詢時所陳述，尹只是將空氣槍放置在隨身包內，因參觀接受門禁安檢才為安檢人員所查獲，尹沒有持槍示人，而驚擾、危害公眾安全秩序的情形，與社維法所規定「有危害安全之虞」的處罰要件不符，無法依規定裁處，尹應為不罰。