16歲學生無照騎車占用內車道...警提醒他卻逃跑 當場開罰1萬8車主連坐

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

16歲陳姓男學生昨天凌晨騎車載朋友行經台南市中西區，停等紅燈時佔用內側禁行機慢車道想要直接左轉；轄區所長巡邏經過，上前想提醒他要「兩段式左轉」，陳竟立即往右騎走想要逃跑，但被另一名警員擋下，當場發現他無照駕駛，依道路交通管理處罰條例新法開罰。

立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，針對無照駕駛行為大幅加重處罰，駕駛汽車將處3萬6千元以上、6萬元以下罰鍰；駕駛機車者則處1萬8千元以上、3萬6千元以下罰鍰，當場禁止繼續駕駛並移置保管該車輛與扣牌，出借車輛的車主連坐處罰。

昨天凌晨3時許，台南市警第二分局博愛派出所所長梁植森與員警騎車在中西區成功路巡邏時，發現陳姓男子停等紅燈時，違規停在成功路上內側禁行機慢車道；梁研判陳是想要左轉西門路，上前要提醒這個路口應採取「兩段式左轉」，沒想到陳看到警察靠近，立即想跑。

當時仍是紅燈，陳卻立即右轉想離開，卻被另一位員警擋住，當場被攔下；警方發現他是年僅16歲的學生，根本沒有駕照，機車是向高姓男性友人借的，半夜載朋友出遊，沒有酒駕，即依新法舉發，將處1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

員警完成取締後，便讓陳及其朋友離開，機車將拖吊至交通警察大隊保管場，高姓車主要自行前往領車，並被連坐開罰；分局呼籲，駕駛車輛應取得合格駕駛執照後始得上路，切勿心存僥倖，以免受罰及危害交通安全。

16歲陳姓男學生昨天凌晨騎車載朋友行經台南市中西區，停等紅燈時佔用內側禁行機慢車道想要直接左轉，警方想提醒他卻逃跑。記者袁志豪／翻攝
16歲陳姓男學生昨天凌晨騎車載朋友行經台南市中西區，停等紅燈時佔用內側禁行機慢車道想要直接左轉，警方想提醒他卻逃跑。記者袁志豪／翻攝

16歲陳姓男學生昨天凌晨騎車載朋友行經台南市中西區，停等紅燈時佔用內側禁行機慢車道想要直接左轉，警方想提醒他卻逃跑。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
16歲陳姓男學生昨天凌晨騎車載朋友行經台南市中西區，停等紅燈時佔用內側禁行機慢車道想要直接左轉，警方想提醒他卻逃跑。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

無照駕駛 紅燈

