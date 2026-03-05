快訊

路樹斷裂砸傷女騎士 公路局雲嘉南養護工程分局管理有欠缺判賠40萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

小犬颱風警報發布前，沈姓女子晚間騎機車經嘉義縣太保市高鐵大道機慢車道時，遭突然斷裂路樹砸到，她因頭部外傷及顏面骨折等送醫，留職停薪2個多月，向公路局雲嘉南區養護工程分局提國賠，一審判分局應給付40萬元，分局不服上訴，二審仍認路樹管理有欠缺，駁回上訴確定。

沈女主張，2023年10月4日晚間約9時，她騎機車行經太保高鐵大道即台18線4公里北側向機慢車道時，突遭斷裂路樹砸到，致機車損壞，她也因頭部外傷、顏面骨骨折、左眼瞼及眼周圍區域撕裂傷等傷害，並接受高壓氧傷口治療共計20次。

她表示，該路段為雲嘉南區養護工程分局所負責養護，於小犬颱風發布陸上警報前，並未針對該路段路樹及時修剪，致使路樹不堪風力而傾倒，影響往來交通安全，可見分局未盡及時養護之責。她請求醫療費用、機車損害修理、工作損失、後續醫療費用、精神慰撫金等，合計121萬多元。一審認分局應給付40萬4520元，不服上訴。

分局指出，已依交通部公路局公路養護手冊，分別於同年4月、7月間委由廠商進行例行性修剪，最近一次廠商於同年9月30日進行每周1次日間經常巡查，而所屬水上工務段則於同年10月4日上午進行特別巡查，該路段路樹枝葉翠綠並無樹枝斷裂、傾斜等危及行車安全異狀。

分局表示，交通部中央氣象署當晚10月4日晚間7時15分及8時30分發布海上陸上颱風警報，當日嘉義縣太保測站瞬間風速已達每秒16.1公尺，依蒲福氏風級表為「7級、疾風」，路樹本即有因疾風吹襲而遭折斷傾倒高度可能。

分局認為，當日嘉義地區還接獲多起路樹傾倒事故通報，可證明該路段路樹斷裂倒塌，因小犬颱風所挾帶強風持續猛烈吹襲所致，屬人力無法預測不可抗力因素。

經高分院函詢林試所專家鑑定診斷，該斷裂是由木纖孔菌腐朽所造成，樹枝斷裂最主要的原因是受該菌腐朽所影響，樹木受該菌影響腐朽嚴重時可以在無風的狀態下斷裂掉落。且依所附照片顯示該路段路樹受害普遍，建議管理單位加強此方面的防治工作以避免憾事再度發生。

同時，鑑定人於準備程序時稱，依照片看到樹幹不正常，正常情況樹幹是圓滿的，照片有看到斷枝，斷枝上面有腫大，都是不正常現象。巡察如採車巡方式，可以判斷樹枝有問題，很明顯，枝幹腫大樹葉稀疏。

沈姓女子騎機車經嘉義縣太保市高鐵大道機慢車遭路樹砸傷，向公路局雲嘉南區養護工程分局提國賠，二審仍認路樹管理有欠缺，分局應給付沈女40萬元。圖／本報資料照
沈姓女子騎機車經嘉義縣太保市高鐵大道機慢車遭路樹砸傷，向公路局雲嘉南區養護工程分局提國賠，二審仍認路樹管理有欠缺，分局應給付沈女40萬元。圖／本報資料照

相關新聞

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

影／台南泳池天花板輕鋼架突掉落！5歲女童水中右腿遭割傷濺血

台南市一名5歲女童日前在東區一間游泳池游泳時，疑似因5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成她右小腿割傷濺血，當場哭泣；消防局救護人員立即趕往處置，將女童送醫，目前家屬暫未提出刑事告訴。業者表示，近日暫停營業，掉下輕鋼架的破損區域已修補好。

姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

板模工做事做一半老闆說一句話他走人　藉酒意持刀討公道遭警圍捕

板模工人謝姓男子一個月前在高雄工地和老闆賴姓男子因工作起爭執，賴男不滿謝做事做一半，講了一句「愛做不做，不做就走」，謝男憤而走人；沒料，前晚7時，謝仗著酒意持刀至賴位於楠梓區租屋處宿舍理論，遭其他員工壓制，扭送趕抵警方。

參觀總統府…男包中藏一把槍送辦！「這理由」裁定不罰

尹姓男子參觀總統府被查獲隨身包內藏放外型與真槍相仿的空氣槍，台北市警中正一分局認尹違反社會秩序維護法，將他移送法辦；台北地院法官審查，尹雖帶槍，但未危害公眾安全秩序，裁定不罰。

台東元宵節64人炮傷　尚有3人住院

台東元宵節炮炸肉身寒單（邯鄲）和陣頭遶境，系列活動今天凌晨結束，台東縣衛生局統計，累計64人因炮炸受傷，目前尚有3人住院...

