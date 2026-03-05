路樹斷裂砸傷女騎士 公路局雲嘉南養護工程分局管理有欠缺判賠40萬

小犬颱風警報發布前，沈姓女子晚間騎機車經嘉義縣太保市高鐵大道機慢車道時，遭突然斷裂路樹砸到，她因頭部外傷及顏面骨折等送醫，留職停薪2個多月，向公路局雲嘉南區養護工程分局提國賠，一審判分局應給付40萬元，分局不服上訴，二審仍認路樹管理有欠缺，駁回上訴確定。

沈女主張，2023年10月4日晚間約9時，她騎機車行經太保高鐵大道即台18線4公里北側向機慢車道時，突遭斷裂路樹砸到，致機車損壞，她也因頭部外傷、顏面骨骨折、左眼瞼及眼周圍區域撕裂傷等傷害，並接受高壓氧傷口治療共計20次。

她表示，該路段為雲嘉南區養護工程分局所負責養護，於小犬颱風發布陸上警報前，並未針對該路段路樹及時修剪，致使路樹不堪風力而傾倒，影響往來交通安全，可見分局未盡及時養護之責。她請求醫療費用、機車損害修理、工作損失、後續醫療費用、精神慰撫金等，合計121萬多元。一審認分局應給付40萬4520元，不服上訴。

分局指出，已依交通部公路局公路養護手冊，分別於同年4月、7月間委由廠商進行例行性修剪，最近一次廠商於同年9月30日進行每周1次日間經常巡查，而所屬水上工務段則於同年10月4日上午進行特別巡查，該路段路樹枝葉翠綠並無樹枝斷裂、傾斜等危及行車安全異狀。

分局表示，交通部中央氣象署當晚10月4日晚間7時15分及8時30分發布海上陸上颱風警報，當日嘉義縣太保測站瞬間風速已達每秒16.1公尺，依蒲福氏風級表為「7級、疾風」，路樹本即有因疾風吹襲而遭折斷傾倒高度可能。

分局認為，當日嘉義地區還接獲多起路樹傾倒事故通報，可證明該路段路樹斷裂倒塌，因小犬颱風所挾帶強風持續猛烈吹襲所致，屬人力無法預測不可抗力因素。

經高分院函詢林試所專家鑑定診斷，該斷裂是由木纖孔菌腐朽所造成，樹枝斷裂最主要的原因是受該菌腐朽所影響，樹木受該菌影響腐朽嚴重時可以在無風的狀態下斷裂掉落。且依所附照片顯示該路段路樹受害普遍，建議管理單位加強此方面的防治工作以避免憾事再度發生。

同時，鑑定人於準備程序時稱，依照片看到樹幹不正常，正常情況樹幹是圓滿的，照片有看到斷枝，斷枝上面有腫大，都是不正常現象。巡察如採車巡方式，可以判斷樹枝有問題，很明顯，枝幹腫大樹葉稀疏。