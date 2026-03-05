台東元宵節64人炮傷　尚有3人住院

台東元宵節炮炸肉身寒單（邯鄲）和陣頭遶境，系列活動今天凌晨結束，台東縣衛生局統計，累計64人因炮炸受傷，目前尚有3人住院觀察或治療。

台東馬偕醫院今天表示，3日台東炮炸肉身寒單有7人受傷送馬偕醫院，其中1人燒傷面積逾35%，因住台中轉往台中榮民總醫院醫治，其餘6人換藥後返家。

4日就醫統計，因鞭炮炸傷11人，其中10人換藥後返家，1人臉部被鞭炮煙火燙傷、吸入煙後呼吸不順，目前還在留院觀察，由於抽血肝臟指數較高需住院。另1人因看炸寒單時被嚇到跌倒撞到頭，頭暈、嘔吐掛急診，經處置已返家。

台東縣衛生局指出，接獲全縣醫院診所統計，今年元宵節，炮炸受傷64人，住院3人（目前1名個案轉院住外縣市，1人住東基，1人住東馬）。

衛福部台東醫院表示，為因應活動期間可能增加的就醫需求，台東醫院急診室每年均會事先準備燒燙傷相關藥物及處置流程，並加強人力與分流機制，以確保急診醫療服務順暢。同時提醒民眾，民俗活動雖熱鬧，但炮竹威力不容小覷，參與民眾務必做好防護措施。