南市聯結車轉彎掉落桶裝化學品 警消如臨大敵
台南市仁德區今上午發生滿載桶裝銅蝕刻劑等化學物質聯結車轉彎時，其中1桶20公斤裝掉落滲漏，警消獲報緊急出動協助清除、警戒，環保局人員也趕至處置，順利解除警報。
事故地點在仁德區德崙路，據指出，上午7時35分該輛貨櫃車上載有1000公斤裝10桶、20公斤裝92桶，抵達仁德德崙路轉彎時，其中1桶20公斤裝掉落地面滲漏，台南市消防局接獲通報趕往警戒。
據悉，滲漏出的細線路銅蝕刻劑，具有腐蝕性，成分中含有鹽酸，接觸會造成傷害，洩漏物質具有一定揮發性，若靠太近，其揮發蒸氣也會造成眼睛不適。
現場人員針對洩露至路面化學物質，緊急以吸油棉吸除，廠商立即進行打包止洩，洩漏量不大，消防人車也在現場警戒，台南市環保局人員隨後也抵達現場，以沙子覆蓋洩漏在路面殘餘化學物質後清除。
