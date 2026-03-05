快訊

陸軍砲指部軍人成竊賊 半夜摸走同袍枕下金項鍊遭判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

陸軍第八軍團砲兵第四三指揮部考潭營區一名陳姓無線電話務兵，在服役期間趁著凌晨眾人熟睡之際，潛入同袍寢室，摸走同袍藏在枕頭下的一條金項鍊，事後遭調閱監視器揪出，雖歸還金項鍊，但仍被依現役軍人在營區竊盜罪判處拘役30天。

判決書指出，這名陳姓士兵在2024年8月入伍後，就被分發至陸軍砲兵第四三指揮部考潭營區擔任無線電話務兵，但去年4月某天凌晨，他卻趁著夜深人靜無人注意之際，悄悄進入同袍朱姓士兵的寢室內，並徒手將朱男放在枕頭下方的金項鍊摸走，得手後藏入褲子口袋離去。

朱姓士兵事後發現貴重金項鍊不翼而飛，立刻在輔導長陪同下向上級呈報，軍方經調閱營區監視器畫面追查，循線查出陳男涉有重嫌，陳男坦承確實進入同袍寢室竊取金項鍊，隨後由憲兵指揮部高雄憲兵隊移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地院法官審理時指出，陳男雖已於去年8月底退伍，但其犯案時具備現役軍人身分，且非屬戰時犯罪，依據軍事審判法及刑事訴訟法規定，一般司法機關仍具備審判權。

法官審酌他貪圖私利竊取他人財物，對他人財產權欠缺尊重，考量其犯後坦承犯行，且已將竊得的金項鍊返還給被害人，最終依陸海空軍刑法現役軍人在營區竊盜罪，判處陳男拘役30天，並得易科罰金。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

軍人 偷竊

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

影／台南泳池天花板輕鋼架突掉落！5歲女童水中右腿遭割傷濺血

台南市一名5歲女童日前在東區一間游泳池游泳時，疑似因5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成她右小腿割傷濺血，當場哭泣；消防局救護人員立即趕往處置，將女童送醫，目前家屬暫未提出刑事告訴。業者表示，近日暫停營業，掉下輕鋼架的破損區域已修補好。

姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

板模工做事做一半老闆說一句話他走人　藉酒意持刀討公道遭警圍捕

板模工人謝姓男子一個月前在高雄工地和老闆賴姓男子因工作起爭執，賴男不滿謝做事做一半，講了一句「愛做不做，不做就走」，謝男憤而走人；沒料，前晚7時，謝仗著酒意持刀至賴位於楠梓區租屋處宿舍理論，遭其他員工壓制，扭送趕抵警方。

參觀總統府…男包中藏一把槍送辦！「這理由」裁定不罰

尹姓男子參觀總統府被查獲隨身包內藏放外型與真槍相仿的空氣槍，台北市警中正一分局認尹違反社會秩序維護法，將他移送法辦；台北地院法官審查，尹雖帶槍，但未危害公眾安全秩序，裁定不罰。

台東元宵節64人炮傷　尚有3人住院

台東元宵節炮炸肉身寒單（邯鄲）和陣頭遶境，系列活動今天凌晨結束，台東縣衛生局統計，累計64人因炮炸受傷，目前尚有3人住院...

