陸軍砲指部軍人成竊賊 半夜摸走同袍枕下金項鍊遭判刑

陸軍第八軍團砲兵第四三指揮部考潭營區一名陳姓無線電話務兵，在服役期間趁著凌晨眾人熟睡之際，潛入同袍寢室，摸走同袍藏在枕頭下的一條金項鍊，事後遭調閱監視器揪出，雖歸還金項鍊，但仍被依現役軍人在營區竊盜罪判處拘役30天。

判決書指出，這名陳姓士兵在2024年8月入伍後，就被分發至陸軍砲兵第四三指揮部考潭營區擔任無線電話務兵，但去年4月某天凌晨，他卻趁著夜深人靜無人注意之際，悄悄進入同袍朱姓士兵的寢室內，並徒手將朱男放在枕頭下方的金項鍊摸走，得手後藏入褲子口袋離去。

朱姓士兵事後發現貴重金項鍊不翼而飛，立刻在輔導長陪同下向上級呈報，軍方經調閱營區監視器畫面追查，循線查出陳男涉有重嫌，陳男坦承確實進入同袍寢室竊取金項鍊，隨後由憲兵指揮部高雄憲兵隊移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地院法官審理時指出，陳男雖已於去年8月底退伍，但其犯案時具備現役軍人身分，且非屬戰時犯罪，依據軍事審判法及刑事訴訟法規定，一般司法機關仍具備審判權。

法官審酌他貪圖私利竊取他人財物，對他人財產權欠缺尊重，考量其犯後坦承犯行，且已將竊得的金項鍊返還給被害人，最終依陸海空軍刑法現役軍人在營區竊盜罪，判處陳男拘役30天，並得易科罰金。