燒垃圾掩蓋臭氣 ！製毒師藏身彰化雞寮…學徒躲草叢一夜仍落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彰化縣林姓製毒師被檢警掌握，涉藏身雞寮內，利用燃燒枯木、廢棄物掩蓋製毒臭味，檢警掌握林男製毒期程，趁去年228連假期間，收網抓人，當場查獲林姓製毒師與曾姓學徒，曾在雞寮旁草叢躲了一夜，飽受蚊蟲攻擊，仍被查獲，另扣6000萬元毒品「喵喵」成品、半成品，以及藏身台中后里的何姓金主，全案近日審結分判林等3人2年至8年6月不等徒刑。

刑事局中打三隊在前年2月、5月間曾破獲三級、四級的毒品工廠，掌握仍有製毒師傅在逃，全案報請彰化地檢署簡股檢察官指揮後，與台中市大雅警分局共辦，溯源追查發現，曾涉嫌製毒被抓的林姓男子（51歲）在彰化縣社頭鄉一處雞寮製毒，還利用燃燒枯木、廢棄物，掩蓋製毒產生的臭味。

檢警等待林男製毒接近完備時，選擇在去年2月28日連假期間收網，當場查獲林姓男子及甫擔任學徒2天的曾姓男子（43歲），曾在遇到檢警查緝時，還躲在雞寮附近草叢內，整夜不敢移動，待了一整晚。

曾男以為警方已離開，才離開草叢，沒想到，警方仍在現場有預留人員，準備鑑識採證，當場被警方查獲，曾男身上也被警方發現有多處蚊蟲叮咬痕跡。

全案查扣三級新興毒品4-甲基乙基卡西酮成品（俗稱喵喵）6公斤、半成品毛重逾216公斤、製毒原料及器具1大批，初估成品6公斤可分裝成毒品咖啡包12萬包，若以市價500元1包，金額達6千萬，警方另在台中市后里區，查獲涉出資的何姓金主（46歲）。

全案警詢後，依毒品罪移送林姓男子等3人，檢方起訴後移審彰化地院，近日審結，依毒品罪判林2年10月、何8年6月、曾2年徒刑，仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局中打表示，此案俗稱「喵喵」的毒品，常被製毒集團作為原料摻入毒品咖啡包，且製造環境髒亂、過程交叉污染，檢警即時偵破，防患未然，毒品咖啡包成分都是化學合成，若施用將對人體健康危害甚鉅，請民眾切勿好奇嘗試。

彰化縣林姓男子等人涉在雞寮內製造三級毒品喵喵，檢警循線查獲，查扣毒品市價破6000萬元。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣林姓男子等人涉在雞寮內製造三級毒品喵喵，檢警循線查獲，查扣毒品市價破6000萬元。記者陳宏睿／翻攝

