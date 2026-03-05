桃園市龍潭警分局於2月26日夜間執行「靜桃專案」。圖：警方提供

桃園市龍潭警分局於2月26日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。警方選定交通流量繁忙的大昌路、中興路設立臨時檢驗站，採取機動攔檢方式執法。展現維護地方交通秩序、居民生活品質及環境安寧的執法決心。期透過跨機關聯合稽查，有效遏止改裝車輛噪音問題。

此次共攔查汽、機車18輛，其中9輛汽機車噪音分貝檢測值不合格，當場依法告發。圖：警方提供

此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車18輛，其中9輛汽機車噪音分貝檢測值不合格，當場依法告發，總計裁罰金額達3萬2400元，另有1輛汽車通知限期到驗。勤務過程中，意外攔查到一輛新車要價約1500萬的藍寶堅尼Huracan EVO超級跑車，銳利的車身線條搭配渾厚高亢的排氣聲浪，宛如一頭蓄勢待發的猛獸。在進行噪音檢測時，渾厚的聲浪吸引路過民眾頻頻回頭，拿起手機拍攝錄影，頓時成為檢測站的焦點。經檢測該車噪音值高達112分貝，遠超過標準值100分貝，當場開立3600元罰單。警方與環保人員對任何潛在噪音車輛，均一視同仁，嚴正執法把關。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，增加交通事故風險。為營造安全、寧靜的生活環境，警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位強化稽查作為，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：超跑也難逃！龍潭警深夜「靜桃專案」突襲 藍寶堅尼噪音超標遭罰