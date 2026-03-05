男子叼著菸走到一台停在路邊的汽車旁。圖：翻攝自Threads@ann210___

桃園市平鎮區三崇宮周遭發生竊案，一名男子於昨(4)日凌晨2時32分許，叼著菸走到一台停在路邊的汽車旁，在不到兩分鐘的時間內，打開車門偷走財物，隨後快步離開。民眾將監視器畫面PO到Threads，不少網友指出該名男子是慣竊，不只一次對路邊的車輛下手。對此，平鎮警分局表示，已掌握涉案男子身分，將積極查緝到案，依法偵辦。

男子打開車門偷走財物。圖：翻攝自Threads@ann210___

原PO公布監視器畫面提醒大家，「超級誇張，平鎮三崇宮這裡的人請小心！！！偷竊的人會下地獄。」影片中可以看到，一名男子非常熟練地打開停在路邊的汽車車門，在車上翻找財物，不到兩分鐘就得手離開。

男子得手財物後快步離開。圖：翻攝自Threads@ann210___

其他網友見狀表示，「我們也一次 我們也是這附近 同個人開門==」、「我是住附近的社區 在前幾個月也是錢包放在車廂 忘記上鎖 也是被偷竊ㄌ 有報警 但警察抓不到..看起來是慣犯 感覺蠻像同一個人ㄉ」。有人也PO出去(2025)年1月的監視器畫面，疑似是同一名男子。同樣鎖定停在路邊的汽車，男子下手前還抬頭看了一下監視器，仍毫不猶豫的打開車門偷竊，相當誇張。

疑似同名男子，去年1月下手前還抬頭看了一下監視器。圖：翻攝自Threads@kuanyu58888

北勢派出所長簡建忠回應，有關民眾反映本轄三崇宮周遭車內財物遭竊案，警方已依規定受理在案，並已掌握涉案男子身份，將積極查緝到案，以淨化轄區治安、保障市民財產安全。

疑似同名男子於去年1月毫不猶豫的打開車門偷竊，相當誇張。圖：翻攝自Threads@kuanyu58888

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！平鎮男叼菸開車門搜刮財物 網驚：是慣犯

※ 提醒您：抽菸，有礙健康