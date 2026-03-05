高雄公寓清晨竄火 居民急逃起火原因曝光

高雄九如四路某公寓的4樓今天凌晨2時許發生火警，屋主驚醒後先讓家人逃生並試圖滅火，由於室內煙霧實在太大，只好緊急逃生，警消獲報趕往後佈線灌救，火勢約2點37分許撲滅，屋主妻子因逃生過程吸入濃煙，預防性送醫觀察，其餘住戶並無大礙，火調科正釐清發生火災的確切原因。

警消調查，今天凌晨2時18分許，歐姓屋主屋內突然竄火，高雄市消防局獲報後派員前往，火勢迅速於2時37分許撲滅。

該屋由歐男、歐妻、歐母及兒子等1家四口同住，火警發生時，歐男一度試圖滅火，但因濃煙太大受阻，與妻子因逃生過程中嗆傷，兩人被送醫觀察，兩人均無大礙，消防人員初步勘查現場，疑似歐男家中電腦線路短路起火導致，詳細起火原因待釐清。