紅外線鎖定火點！無人機守夜 台東2026元宵零災情落幕

元宵夜煙火璀璨奪目，但在絢麗光影背後，一場科技消防的實戰演練同步上場。確保「2026元宵節」活動安全，台東縣消防局昨晚啟動科技維安部署，導入無人機空中偵察與紅外線熱顯像系統，打造地面與空中整合的立體防護網。

消防局表示，科技維安部署勤務動員14名人力，結合預調科、安檢隊、台東大隊、特搜分隊、台東分隊及科技分隊，同時與林業及自然保育署台東分署森林救火隊協力合作，將傳統人力巡查與科技監測整合，提升即時應變能力。

煙火施放結束後，晚間22時16分，消防局科技分隊操作無人機執行空拍巡查時，透過紅外線影像系統發現森林公園內出現異常熱源。畫面顯示一處微弱火點，在夜色中若以肉眼觀察幾乎難以察覺，但紅外線熱顯像清楚標示溫度差異，立即鎖定位置。

指揮中心隨即啟動橫向通報機制，通知林保署人員前往處置。22時33分回報確認，該火點為煙火餘焰掉落所致，未延燒林木，並迅速撲滅。隨後無人機持續升空反覆掃描，比對熱源影像，確認僅此單一火點。22時53分再次回報，現場殘火完全排除，燃燒面積約20平方公尺，僅燒燬雜草，未波及林木。

科技應用不僅止於火點偵測。活動結束後，消防局同步進行未爆彈清點與安全確認作業，23時49分完成盤點，共計18顆未爆彈，包括3吋2顆、5吋11顆、6吋4顆及12吋1顆，由施放廠商現場泡水處理後，全程錄影封存，運回製造廠水銷，確保後續安全無虞。

消防局表示，無人機紅外線偵測可在夜間迅速辨識地表溫度異常，大幅縮短搜尋時間，避免火勢於林地悄然擴大。本次勤務充分展現科技消防在大型活動中的關鍵角色，不僅提升效率，也強化風險控管精準度。

透過紅外線影像系統發現森林公園內出現異常熱源，消防人員前往該火點發現為煙火餘焰掉落所致，未延燒林木，並迅速撲滅。圖／台東縣消防局提供