聽新聞
0:00 / 0:00
影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了
有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。
網友今天在臉書「烏日大小事」PO出一段影片，影片中，一輛大貨車直接進入台74線匝道機慢車專用道，由於車身太大，幾乎占滿整個車道，以至於先撞倒路口黃色防撞桿，然後擦撞路口寫有「機踏車專用道」的交通標誌，以致整面交通標誌嚴重受損，立桿也不停搖晃，前進過程也因車道太窄，走走停停。
有網友好奇，結果這輛大貨車有順利通過嗎？PO文者解惑，有順利通過，切回去快車道；也有網友覺得「太危險」、質疑「司機怎麼不直接後退？」也有覺得上台74線匝道問題很大，曾發生遊覽車從彰化到烏日也是闖進機車專用道，結果卡在烏日匝道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。