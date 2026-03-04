台中保時捷當街攔撞賓士…債主拿彈簧刀傷人討7萬債 警抓人扣毒品

台中市楊姓男子今天下午為討7萬元債務，駕駛保時捷轎車，行經南屯區時，與駕駛賓士車的涂姓債務人在南屯區攔撞車輛，雙方下車後，楊男拿出彈簧刀傷人，警方獲報到場，在兩車內分別查獲喪屍煙彈、K他命等毒品，全案警詢後將二人依公共危險等罪送辦。

警方調查，楊姓男子（36歲）今天下午駕駛保時捷轎車，為索討7萬元債務，楊男掌握涂姓債務人（32歲）駕駛的賓士車動向後，在南屯區沿途攔撞，兩車一路在忠勇路、義芳街追逐，最後停在義芳街。

楊男下車理論時，拿出彈簧刀向涂男攻擊，造成涂右手掌受傷，警方獲報趕到現場控制二人，在兩車內查獲K他命及依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，全案警詢後將依毒品、公共危險、傷害、毀損等罪，移送台中地檢署偵辦，另針對二人危險駕車部分，依違反道交條例告發。

警方呼籲，債務糾紛應循合法管道理性解決，切勿以追車、衝撞或暴力方式處理，以免觸法害己；更切勿心存僥倖吸食毒品後駕車上路，毒駕不僅危及自身安全，更對其他用路人構成重大威脅，警方將持續強力查緝，共維護社會治安。

台中市楊姓男子今天下午駕駛保時捷轎車，在南屯區攔撞涂姓男子（左）的賓士車，為索討債務，楊還持刀傷人。圖／讀者提供

