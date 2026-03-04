台南86歲獨居長者昨夜疑因地震受困 警今救出送醫

台南市新化區86歲獨居長者昨晚疑因台南地震受困家中，警方今下午獲報趕往將長輩救出送醫幸無大礙，警方表示，還好里民及里長警覺，否則後果不堪設想。

新化警分局新化派出所今天下午1時55分接獲東榮里里長劉桂雄通報，里民指新化區信義路一名高齡獨居老人已整日未見外出，擔心發生意外，請求警方協助查訪。

新化所巡佐童子峰、警員林芷玄趕赴現場查看，發現該址鐵門未上鎖，經在門外呼喚均無回應。兩人基於安全考量隨即進入屋內逐一查看，最後於1樓後方儲藏室內發現86歲獨居的呂姓老翁倒臥地面，遭2個倒塌鋁梯壓住無法脫身，且鋁梯卡住紗門致無法自行開啟。

員警見狀立即利用技巧推開受阻紗門，迅速移開壓在老翁身上的鋁梯，協助其脫困，並同步通報119救護人員到場處置。

昨晚台南發生淺層地震，新化緊鄰震央在的楠西區，地震搖晃較多數區域明顯，當時地震造成鋁梯傾倒，呂受困無法脫身，經初步檢視，呂意識清醒，沒有明顯外傷。呂表示，當時前往儲藏室時不慎跌倒，致鋁梯傾倒壓身受困，所幸警方及時發現並協助脫困。

新化警分局表示，本次能即時發現並成功救援，除感謝里長熱心通報外，也展現警民合作守望相助的力量。警方呼籲，家中如有高齡獨居長者，親友與鄰里應多加關懷聯繫。

台南86歲獨居長者昨夜疑因地震受困 警今受理救出。記者謝進盛／翻攝

