「十八啦」想搖豹子先進警局！大齡6男公園玩遊戲 警抄出好多錢

桃園曹姓等6名男子去年8月間某日午後，群聚在桃園、八德區交界處的大湳公園公眾出入場所，利用骰子及碗公聚賭，每把賭金100至300元不等，民眾看不下去檢舉，桃園警方埋伏查獲，扣得骰子35顆及賭資逾5萬元，桃園地檢署偵結，將6男依賭博案起訴。

起訴指出，64歲曹姓、51歲邱姓、63歲許姓、52歲盧姓、62歲莊姓及53歲羅姓等6名男子，於2025年8月4日下午2時30分，聚集在桃園市桃園區中路街與八德區福國北街口的大湳公園內，該處是公眾出入場所，這群中年人卻無視法令，拿著不詳人的2個碗公及35顆骰子作為賭具，大玩「比大小」。

檢警調查，曹男等人賭博方式為每人分配5顆骰子，投擲後依點數牌形判定勝負，牌形由小到大分別為散牌、一對、兩對、三條、葫蘆、鐵支、順子，最高等級則為「豹子」，若牌形相同則比點數大小，每把輸贏金額落在新台幣100元至300元間。

由於不堪公園淪為非法博弈場所，民眾憤而檢舉，桃園市警桃園分局獲報，派出便衣警力前往現場埋伏，見時機成熟一舉上前逮人，當場查獲正在賭博的曹姓等6男，扣得碗公、骰子及現場賭資共計5萬1200元。

雖然曹男等被告對細節避重就輕，但檢察官指揮檢察事務官勘驗現場筆錄後發現，影像清楚記錄下許男手上拿著400元，與邱男先後丟擲骰子並彎腰查看點數，且邱的手中也拿著紙鈔的經過，與許的供述相符，成為抵賴不掉的鐵證。

檢方偵訊後，認定曹姓等6男於公眾場所的賭博行為，均已涉犯刑法第266條第1項的賭博罪嫌，針對扣案碗公、骰子賭具及現場拾得600元，以及分別自曹等6男身上搜出的賭資共5萬600元，均屬犯罪之物一併聲請沒收。