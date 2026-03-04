快訊

中壢民宅藏德州撲克賭場 警拍肩「不要動」逮13人扣逾百萬賭資

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現中壢區龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利。警方隨即組成專案小組蒐證，經多日埋伏蒐證後於近日深夜埋伏查緝，當場查獲賭場負責人及賭客共13人，查扣賭資逾百萬元，全案移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局偵查隊副隊長戴立明指出，中壢警分局日前接獲情資，發現中壢區龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利。警方隨即與督察組及中壢派出所組成專案小組蒐證，經多日埋伏蒐證後，聲請搜索票獲准。

專案小組於3月1日深夜11時40分見時機成熟，持搜索票前往執行查緝行動，員警著便服潛入民宅內部，查獲現場負責人38歲王姓男子經營的德州撲克職業賭場，當時屋內一桌子賭客，員警從賭客後方拍肩下令「不要動」，讓賭客措手不及當場愣住；一共查獲工作人員35歲程男及荷官27歲黃女等3人，以及賭客蕭男等10人，共計13人。

警方於現場查扣賭客籌碼新台幣約125萬元、抽頭籌碼逾7000元、賭客現金賭資逾15萬元、抽頭現金約2萬元，以及撲克牌、莊位卡、切牌卡、遊戲球、監視器主機、點鈔機等相關賭具與證物。全案警詢後，依賭博罪嫌將負責人王男及工作人員程男、黃女等3人移送偵辦，另賭客蕭男等10人則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於各類賭博場所強力查緝，特別是隱身民宅、以德州撲克等形式包裝的職業賭場，往往衍生治安問題，警方將持續蒐報與掃蕩，淨化轄區治安環境。

桃園中壢警方查獲德州撲克職業賭場，包括負責人、荷官及賭客共13人遭逮，警方於現場查扣賭資逾百萬元，全案依法偵辦。圖／中壢警分局提供
桃園中壢警方查獲德州撲克職業賭場，包括負責人、荷官及賭客共13人遭逮，警方於現場查扣賭資逾百萬元，全案依法偵辦。圖／中壢警分局提供
桃園中壢警方查獲德州撲克職業賭場，包括負責人、荷官及賭客共13人遭逮，警方於現場查扣賭資逾百萬元，全案依法偵辦。圖／中壢警分局提供
