誤食「倒吊子」險喪命 嘉義男子遇貴人被救活

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣一名男子近日至民雄鄉長林于玲服務處拜訪，誤食俗稱「倒吊子」檳榔，在服務處門口中毒倒地昏迷，民雄消防分隊獲報趕往搶救，恰巧高級救護員何政壕受過專業訓練，當場施打強心針，讓男子恢復呼吸心跳，送醫撿回一命，林于玲今至民雄消防分隊頒發加菜金感謝。

林于玲說，友人在門口吃了一顆檳榔就暈倒，那時大家都很緊張，趕快打電話，消防救護人員在現場急救15分鐘，恢復意識後送上救護車，到醫院後醫師告訴她，友人的病症是主動脈剝離，一定要開刀，不然沒希望，能夠活下來送到醫院真是奇蹟，很感謝消防救護人員幫助。

回憶驚險搶救過程，民雄高級救護隊員何政壕說，男子當時嚴重中毒、呈現瀕死呼吸，口鼻有大量分泌物流出，需保持呼吸道暢通，民雄義消副小隊長張文榮支援，實施20多分鐘高強度心臟急救術，以及高級救護員吳俊德及替代役李家賢協助，讓心電圖從一直線恢復跳動。

虎尾若瑟醫院急診科主任、嘉義縣消防局指導醫師侯鐘閎說，「倒吊子」植物鹼含量極高，誤食易引發休克、心律不整甚至心跳停止。這次民雄高級救護隊在重重危機下，做出正確決策與高品質處置，是讓患者從送院至醫療手術，最後能夠恢復健康出院的關鍵。

林于玲也說，搭乘救護車同行至醫院，讓她有許多感觸，非常能感受到家屬心情，在車上焦急的等候，一秒鐘就像十分鐘這麼久、呼籲大家看到救護車一定要避讓，去年公所媒合善心企業捐贈60萬元添購裝備，盼今年更多人響應公益，提升消防救護裝備，拯救無價的生命。

嘉義縣消防局長蔡建安說，民雄高級救護隊從鬼門關將人救回，住院5天現已回家，注射強心針是高度技術救護行為，高級救護隊員經10個月精實訓練，學習操作高階儀器及醫材，將持續精進救護專業。同時呼籲大眾，嚼食檳榔不僅有罹癌風險，更暗藏致命危機，請盡早戒除。

嘉義縣民雄鄉長林于玲今天到民雄消防分隊頒發加菜金，感謝消防救護人員的辛勞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉長林于玲今天到民雄消防分隊頒發加菜金，感謝消防救護人員的辛勞。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄高級救護隊今天演示救援過程，展現平時訓練有素成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄高級救護隊今天演示救援過程，展現平時訓練有素成果。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄高級救護隊今天演示救援過程，展現平時訓練有素成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄高級救護隊今天演示救援過程，展現平時訓練有素成果。記者黃于凡／攝影

相關新聞

手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

輔助駕駛惹禍！雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車 換新費用恐破百萬

國5雪山隧道昨天深夜發生一起驚險追撞意外。51歲許姓男子駕駛黑色自小客貨車行駛於內側車道，疑因過度依賴「輔助駕駛系統」未注意車前狀況，高速撞擊前方執行施工任務的工程緩撞車，強大撞擊力導致緩撞車後方結構嚴重扭曲、黑車車頭全毀，所幸雙方駕駛均未受傷。

誤食「倒吊子」險喪命 嘉義男子遇貴人被救活

嘉義縣一名男子近日至民雄鄉長林于玲服務處拜訪，誤食俗稱「倒吊子」檳榔，在服務處門口中毒倒地昏迷，民雄消防分隊獲報趕往搶救，恰巧高級救護員何政壕受過專業訓練，當場施打強心針，讓男子恢復呼吸心跳，送醫撿回一命，林于玲今至民雄消防分隊頒發加菜金感謝。

女機車騎士遭拖板車輾壓捲入巨輪 命喪嘉義市交流道口

嘉義市北港路中午12時23分發生死亡車禍，1名50多歲婦人騎機車行經交流道附近、靠近1家雞肉飯店前時，突與後方同向疾駛而來的聯結車發生碰撞，婦人當場捲入車輪下，慘遭輾壓，傷勢嚴重，消防局救護人員獲報到場，女騎士明顯死亡，交由警方調查處理。

德州撲克職業賭場藏身中壢民宅 警深夜出擊逮13人查扣百萬籌碼

桃園市中壢區龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利。中壢警分局接獲情資隨即與督察組及中壢派出所組成專案小組蒐證，經多日埋伏蒐證後，3月1日晚間23時40分許出動一舉逮捕賭場工作人員、賭客共13人，並查扣賭金、籌碼等證物，全案訊後將賭場工作人員依法移送偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

北市國賓飯店工地傳墜樓 疑失足工程帽沒戴好...送醫亡

台北市中山區中山北路二段的國賓飯店工地，今天下午發生墜樓意外，39歲林姓工人在施作工程時，疑因失足，不慎從4樓高處墜落，當場沒有呼吸心跳，警、消獲報趕抵協助送醫，不幸仍在送醫後一小時宣告不治，警方已依規定通報勞工局。

