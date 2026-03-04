女機車騎士遭拖板車輾壓捲入巨輪 命喪嘉義市交流道口

嘉義市北港路中午12時23分發生死亡車禍，1名50多歲婦人騎機車行經交流道附近、靠近1家雞肉飯店前時，突與後方同向疾駛而來的聯結車發生碰撞，婦人當場捲入車輪下，慘遭輾壓，傷勢嚴重，消防局救護人員獲報到場，女騎士明顯死亡，交由警方調查處理。

據了解，死者從事保險業務，平日經常騎機車往返嘉市區與交流道一帶。事故發生當時，她沿北港路由東往西行駛，行經高速公路入口附近路段時，疑與後方同向行駛的拖板車發生碰撞，隨即失控倒地，整個人被捲入聯結車後方子車輪下，現場血跡斑斑，場面怵目驚心。

嘉市警局交通隊表示，機車與同向行駛的聯結車擦撞後，女騎車遭後方子車車輪輾壓致死，駕駛已配合調查。詳細肇事原因與責任歸屬，仍待釐清。該路段鄰近交流道口，車流量大且大型車頻繁進出，警方呼籲用路人行經時務必提高警覺，降低事故風險。