高雄少女為愛離家見情郎 少年隊異地合作助返家
高雄一名化名「小愛」的少女因網路交友深陷情網，日前竟瞞著家人休學離家遠赴台中，少年隊經掌握少女足跡，通報台中警方派員查訪，火速在228連假前助少女返家團圓。
高雄市政府警察局少年警察隊今天表示，一名化名「小愛」的少女因網路交友深陷情網，瞞著家人「為愛休學」並離家遠赴台中，家屬心急如焚，2月18日向警方報案。
警方調查，少女對學業不感興趣，想休學又不敢告訴家長，因此以返校為由，離家前往台中找尋網友，期間曾與家屬聯絡卻表示不願返家，家長擔心少女安危，尋求警方協助。
高雄少年隊獲報後訪查學校同學掌握「小愛」相關資訊，運用科技方法比對，並鎖定少女數位足跡，同時掌握台中網友位置，隨即通報台中警方，兩地警方無縫接軌，終在228連假前成功於台中尋獲少女，助其平安返家團圓。
少年隊說明，警方經掌握少女位置後，第一時間將情資通報台中市政府警察局共同協作。台中警方獲報也立即派員查訪，在強大資訊支援下按圖索驥，火速於目標地點尋獲失聯多天的「小愛」。
少年隊隊長陳仁正表示，透過科技輔助雖能大幅提升尋人成效，但最根本的防護仍是家庭與家人的關懷。警方提醒家長應留意子女異常社交行為，若孩子出現休學、離家等念頭，可撥打諮詢專線（07-395-4648）尋求專業協助，共同守護孩子成長之路。
