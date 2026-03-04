貨櫃車疑急煞失控衝撞對向車道旁民宅 遮雨棚傾倒2機車受損

徐姓男子今天駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在行經貢寮區香蘭路段時，疑急煞打滑失控，衝到對向車道後，撞壞民宅外的遮雨棚，有2輛機車受損，無人傷亡。警方對徐男實施酒測，數值為０，民宅和機車受損後續賠償，由雙方協調。

事故發生後，貢寮區長柯建輝等人也到場了解民眾處境，住在當地的老太太並未受傷，房屋主結構未受損，但屋外前方的構構遮雨棚破損倒塌。老太太沒有立即安置需求，區公所已聯繫老太太住在外地的家人，周休假日會回家探望。

警方初步調查，47歲徐男今天上午9時許駕駛貨櫃車，沿台2線從宜蘭往基隆方向行經事故路段，疑因急煞倒子車輛打滑，衝到對向車道後，撞擊路旁民宅外的圍牆，遮雨棚部分結構傾倒，下方2輛機車受損，所幸無人員傷亡。

徐男接受酒測，警方初步排除酒後駕車肇事，將他帶回派出所製作筆錄，釐清事故原因，受損民宅的老太太案發時外出，警方也通知她到派出所製作筆錄，後續賠償由雙方協調。

徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。圖／貢寮區公所提供

徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。圖／貢寮區公所提供