貨櫃車疑急煞失控衝撞對向車道旁民宅 遮雨棚傾倒2機車受損

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

徐姓男子今天駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭基隆方向行駛，在行經貢寮區香蘭路段時，疑急煞打滑失控，衝到對向車道後，撞壞民宅外的遮雨棚，有2輛機車受損，無人傷亡。警方對徐男實施酒測，數值為０，民宅和機車受損後續賠償，由雙方協調。

事故發生後，貢寮區長柯建輝等人也到場了解民眾處境，住在當地的老太太並未受傷，房屋主結構未受損，但屋外前方的構構遮雨棚破損倒塌。老太太沒有立即安置需求，區公所已聯繫老太太住在外地的家人，周休假日會回家探望。

警方初步調查，47歲徐男今天上午9時許駕駛貨櫃車，沿台2線從宜蘭往基隆方向行經事故路段，疑因急煞倒子車輛打滑，衝到對向車道後，撞擊路旁民宅外的圍牆，遮雨棚部分結構傾倒，下方2輛機車受損，所幸無人員傷亡。

徐男接受酒測，警方初步排除酒後駕車肇事，將他帶回派出所製作筆錄，釐清事故原因，受損民宅的老太太案發時外出，警方也通知她到派出所製作筆錄，後續賠償由雙方協調。

徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。圖／貢寮區公所提供
徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。圖／貢寮區公所提供
徐男今天駕駛貨櫃車沿台2線行駛，失控撞壞民宅外的遮雨棚，造成2輛機車受損，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
相關新聞

手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

輔助駕駛惹禍！雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車 換新費用恐破百萬

國5雪山隧道昨天深夜發生一起驚險追撞意外。51歲許姓男子駕駛黑色自小客貨車行駛於內側車道，疑因過度依賴「輔助駕駛系統」未注意車前狀況，高速撞擊前方執行施工任務的工程緩撞車，強大撞擊力導致緩撞車後方結構嚴重扭曲、黑車車頭全毀，所幸雙方駕駛均未受傷。

貨櫃車疑急煞失控衝撞對向車道旁民宅 遮雨棚傾倒2機車受損

徐姓男子今天駕駛貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在行經貢寮區香蘭路段時，疑急煞打滑失控，衝到對向車道後，撞壞民宅外的遮雨棚，有2輛機車受損，無人傷亡。警方對徐男實施酒測，數值為０，民宅和機車受損後續賠償，由雙方協調。

影／這個釣客不釣魚！遊走北海岸廟宇偷釣香油錢遭收押

昨天元宵節，新北市淡水區1名51歲男子竟拿魚線在土地公廟「釣」香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。

騎機車未戴安全帽被攔開單 他抓狂竟以頭撞機車女警傻眼急制止

新北市47歲吳男今天上午7時許騎車行經泰山區明志路時，因未戴安全帽被警方攔查，當警員正要開單告發時，吳男情緒頓時激動，竟用頭不斷撞擊自己的機車。警員擔心他受傷立即制止並進行管束，隨即通報救護車強制送醫治療，後續將依法告發。

醉漢鹽水蜂炮情緒暴走大亂鬥傷警 警壓制3人送辦

台南鹽水蜂炮今晨落幕，昨深夜11時45分許卻傳出群眾爆發衝突，員警制止時還遭1人揮拳擊中，警強力壓制帶走林姓醉漢等3人，詢後依妨害公務送辦及依社維法裁處。

