高雄工人攀梯墜地受傷送醫 市府勒令停工擬開罰

黎姓工人今天在高雄仁武區某新建工地攀爬梯子時，不慎從高約1公尺處墜落地面受傷，意識清楚送醫救治。經高雄市勞工局勞檢，將依違反職安法對雇主開罰並勒令現場停工。

高雄市政府警察局仁武分局員警說明，李姓工地負責人稱，黎女上午9時58分許在仁發二路的工地工作時，攀爬梯子不慎手滑，從高約1公尺處跌落地面。黎女頭部疼痛、意識清楚，後續由救護車送醫救治。

高雄市政府勞工局表示，勞動檢查處獲報派員入場，初步調查，研判雇主讓勞工使用合梯進行物料傳遞時，未依規定使用具有安全防滑梯面的合梯，及未讓勞工正確佩戴安全帽而肇災。

勞工局指出，勞檢處已勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，依法可裁處最高新台幣30萬元罰鍰，另呼籲各營建工地作業時，應使用有安全防滑梯面的合梯，並配戴安全防護具，以保障勞工作業安全。