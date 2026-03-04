快訊

德州撲克職業賭場藏身中壢民宅 警深夜出擊逮13人查扣百萬籌碼

桃園電子報／ 桃園電子報

121456 7
龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利。中壢警分局接獲情資隨即與督察組及中壢派出所組成專案小組蒐證，經多日埋伏蒐證後，3月1日晚間23時40分許出動一舉逮捕賭場工作人員、賭客共13人，並查扣賭金、籌碼等證物，全案訊後將賭場工作人員依法移送偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

S 10395714 0
現場查扣賭客籌碼約125萬元、抽頭籌碼逾7000元、賭客現金賭資逾15萬元、抽頭現金約2萬元。圖：讀者提供

警方說明，專案小組於3月1日晚間見時機成熟，持搜索票前往執行查緝行動，當場查獲由現場負責人38歲王姓男子經營之德州撲克職業賭場，並查獲工作人員35歲程男及荷官27歲黃女等3人，以及賭客蕭男等10人，共計13人。現場並查扣賭客籌碼約125萬元、抽頭籌碼逾7000元、賭客現金賭資逾15萬元、抽頭現金約2萬元，以及撲克牌、莊位卡、切牌卡、遊戲球、監視器主機、點鈔機等相關賭具與證物。全案詢後，依賭博罪嫌將負責人王男及工作人員程男、黃女等3人移送偵辦，另賭客蕭男等10人則依違反社維法裁處。

中壢分局長林鼎泰強調，警方對於各類賭博場所將持續強力查緝，特別是隱身民宅、以德州撲克等形式包裝之職業賭場，往往衍生治安問題，警方將持續加強蒐報與掃蕩，積極淨化轄區治安環境。

本文章來自《桃園電子報》。

德州撲克 籌碼

桃園市中壢區龍岡路一帶民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利。中壢警分局接獲情資隨即與督察組及中壢派出所組成專案小組蒐證，經多日埋伏蒐證後，3月1日晚間23時40分許出動一舉逮捕賭場工作人員、賭客共13人，並查扣賭金、籌碼等證物，全案訊後將賭場工作人員依法移送偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

