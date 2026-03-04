快訊

輔助駕駛惹禍！雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車 換新費用恐破百萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

國5雪山隧道昨天深夜發生一起驚險追撞意外。51歲許姓男子駕駛黑色自小客貨車行駛於內側車道，疑因過度依賴「輔助駕駛系統」未注意車前狀況，高速撞擊前方執行施工任務的工程緩撞車，強大撞擊力導致緩撞車後方結構嚴重扭曲、黑車車頭全毀，所幸雙方駕駛均未受傷。

根據國9大隊調查，事故發生在3日晚間10時10分，地點位於國道5號北向22.3公里處。肇事駕駛許男自述，行車過程中開啟了輔助駕駛功能，因一時分心未察覺前方正有施工緩撞車停留。警方接獲宜蘭110轉報後立即派員處理，現場於當晚10時50分排除恢復通車。經測後雙方酒測值均為零，確切肇事責任仍待進一步釐清。

高公局表示，當時施工路段皆依規定擺放交通維持設施。由於緩撞車的緩撞裝置（TMA）旨在吸收撞擊能量，一旦遭遇強力衝擊，結構會因扭曲變形而失去保護功能，通常無法維修，必須整組更換。據估計，整組更換費用高達120萬元，待警方釐清責任後，將視狀況向肇事者進行必要追償。

國九大隊呼籲「輔助不等於自動」，車輛配備的「自動輔助駕駛系統」並非「完全自動駕駛」，系統對於靜止車輛、施工車輛或特殊造型的障礙物，有時會發生偵測誤差，用路人行車時應隨時掌握前方動態，手握方向盤並專注駕駛，切勿因依賴科技系統而分心，以免遇到突發狀況應變不及，造成無法挽回的遺憾。

國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，肇事的黑色轎車車頭全毀。圖／國九大隊提供
國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，肇事的黑色轎車車頭全毀。圖／國九大隊提供

國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，緩撞車整組都要換，換新費用恐破百萬元，將向肇事駕駛求償。圖／國九大隊提供
國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，緩撞車整組都要換，換新費用恐破百萬元，將向肇事駕駛求償。圖／國九大隊提供

國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，緩撞車整組都要換,換新費用恐破百萬元，將向肇事駕駛求償。圖／國九大隊提供
國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，緩撞車整組都要換，換新費用恐破百萬元，將向肇事駕駛求償。圖／國九大隊提供

相關新聞

手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查

基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。

台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

台中市林姓男子是工人，最近半個月借老闆的LEXUS休旅車「以車為家」，都睡在車內，未料昨天因林男沒上班，老闆找人才在北區發現車子，但林男躺在駕駛座沒有反應，嚇得他趕緊通報警消，但林男已無生命跡象，經救護人員確認明顯死亡，今將由檢警釐清死因。

輔助駕駛惹禍！雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車 換新費用恐破百萬

國5雪山隧道昨天深夜發生一起驚險追撞意外。51歲許姓男子駕駛黑色自小客貨車行駛於內側車道，疑因過度依賴「輔助駕駛系統」未注意車前狀況，高速撞擊前方執行施工任務的工程緩撞車，強大撞擊力導致緩撞車後方結構嚴重扭曲、黑車車頭全毀，所幸雙方駕駛均未受傷。

影／這個釣客不釣魚！遊走北海岸廟宇偷釣香油錢遭收押

昨天元宵節，新北市淡水區1名51歲男子竟拿魚線在土地公廟「釣」香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。

騎機車未戴安全帽被攔開單 他抓狂竟以頭撞機車女警傻眼急制止

新北市47歲吳男今天上午7時許騎車行經泰山區明志路時，因未戴安全帽被警方攔查，當警員正要開單告發時，吳男情緒頓時激動，竟用頭不斷撞擊自己的機車。警員擔心他受傷立即制止並進行管束，隨即通報救護車強制送醫治療，後續將依法告發。

