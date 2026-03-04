輔助駕駛惹禍！雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車 換新費用恐破百萬

國5雪山隧道昨天深夜發生一起驚險追撞意外。51歲許姓男子駕駛黑色自小客貨車行駛於內側車道，疑因過度依賴「輔助駕駛系統」未注意車前狀況，高速撞擊前方執行施工任務的工程緩撞車，強大撞擊力導致緩撞車後方結構嚴重扭曲、黑車車頭全毀，所幸雙方駕駛均未受傷。

根據國9大隊調查，事故發生在3日晚間10時10分，地點位於國道5號北向22.3公里處。肇事駕駛許男自述，行車過程中開啟了輔助駕駛功能，因一時分心未察覺前方正有施工緩撞車停留。警方接獲宜蘭110轉報後立即派員處理，現場於當晚10時50分排除恢復通車。經測後雙方酒測值均為零，確切肇事責任仍待進一步釐清。

高公局表示，當時施工路段皆依規定擺放交通維持設施。由於緩撞車的緩撞裝置（TMA）旨在吸收撞擊能量，一旦遭遇強力衝擊，結構會因扭曲變形而失去保護功能，通常無法維修，必須整組更換。據估計，整組更換費用高達120萬元，待警方釐清責任後，將視狀況向肇事者進行必要追償。

國九大隊呼籲「輔助不等於自動」，車輛配備的「自動輔助駕駛系統」並非「完全自動駕駛」，系統對於靜止車輛、施工車輛或特殊造型的障礙物，有時會發生偵測誤差，用路人行車時應隨時掌握前方動態，手握方向盤並專注駕駛，切勿因依賴科技系統而分心，以免遇到突發狀況應變不及，造成無法挽回的遺憾。

國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，肇事的黑色轎車車頭全毀。圖／國九大隊提供

國5雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車，緩撞車整組都要換，換新費用恐破百萬元，將向肇事駕駛求償。圖／國九大隊提供