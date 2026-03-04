快訊

蘋果新品還沒出完！1周已停產7款產品 外媒曝「還有1款也要淘汰了」

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／這個釣客不釣魚！遊走北海岸廟宇偷釣香油錢遭收押

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

昨天元宵節，新北市淡水區1名51歲男子竟拿魚線在土地公廟「釣」香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。

賴姓慣竊昨天凌晨4時許在淡水區水碓街福德宮，先向土地公膜拜之後竟拿出自製「釣錢工具」，用釣魚線綁鐵片沾強力膠從功德箱裡，一張張「釣」出白花花紙鈔香油錢，過程全被廟方的網路遠端監視器拍下。

管理員發現立刻報案，員警趕抵在賴嫌踏出廟門前當場活逮，身上搜出剛竊得約1萬5千餘元，還有尼龍釣線2組、美工刀、老虎鉗、剪刀、鐵片、強力膠等等「釣錢工具」。

警方擴大清查發現，賴嫌以相同手法在北海岸偷了許多宮廟，包括1月1日下午在石門區北海宮、2月6日深夜在淡水區米粉寮土地公廟、2月18日深夜在三芝區智成堂竊得3萬多元。警詢後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢察署，檢察官向法院聲請羈押獲准。

賴嫌2月18日深夜在三芝區智成堂用釣魚線自功德箱竊得3萬多元香油錢。記者林昭彰／翻攝
賴嫌2月18日深夜在三芝區智成堂用釣魚線自功德箱竊得3萬多元香油錢。記者林昭彰／翻攝

賴嫌昨天凌晨在淡水區水碓街福德宮用釣魚線偷香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。記者林昭彰／翻攝
賴嫌昨天凌晨在淡水區水碓街福德宮用釣魚線偷香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。記者林昭彰／翻攝

賴嫌昨天凌晨在淡水區水碓街福德宮用釣魚線偷香油錢被警方活逮，從口袋掏出剛竊得約1萬5千餘元現金。記者林昭彰／翻攝
賴嫌昨天凌晨在淡水區水碓街福德宮用釣魚線偷香油錢被警方活逮，從口袋掏出剛竊得約1萬5千餘元現金。記者林昭彰／翻攝

賴嫌昨天凌晨在淡水區水碓街福德宮用釣魚線偷香油錢，警方獲報迅速趕抵抓賊，從他身上搜出許多「釣錢工具」。記者林昭彰／翻攝
賴嫌昨天凌晨在淡水區水碓街福德宮用釣魚線偷香油錢，警方獲報迅速趕抵抓賊，從他身上搜出許多「釣錢工具」。記者林昭彰／翻攝

土地公 元宵節 監視器

延伸閱讀

楠梓科技大廠驚傳情殺 女保全值勤中遭男友持刀砍傷

男持10公分水果刀在北車附近揮舞 北檢聲請強制安置獲准

影／年初五毒駕自撞翻覆棄車逃逸 警方追到土城查獲左輪手搶和毒品

男在林邊火車站縱火燒車後 沿途砸車持刀搶超商…屏檢聲押獲准

相關新聞

手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查

基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。

台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

台中市林姓男子是工人，最近半個月借老闆的LEXUS休旅車「以車為家」，都睡在車內，未料昨天因林男沒上班，老闆找人才在北區發現車子，但林男躺在駕駛座沒有反應，嚇得他趕緊通報警消，但林男已無生命跡象，經救護人員確認明顯死亡，今將由檢警釐清死因。

輔助駕駛惹禍！雪隧深夜驚傳追撞工程緩撞車 換新費用恐破百萬

國5雪山隧道昨天深夜發生一起驚險追撞意外。51歲許姓男子駕駛黑色自小客貨車行駛於內側車道，疑因過度依賴「輔助駕駛系統」未注意車前狀況，高速撞擊前方執行施工任務的工程緩撞車，強大撞擊力導致緩撞車後方結構嚴重扭曲、黑車車頭全毀，所幸雙方駕駛均未受傷。

影／這個釣客不釣魚！遊走北海岸廟宇偷釣香油錢遭收押

昨天元宵節，新北市淡水區1名51歲男子竟拿魚線在土地公廟「釣」香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。

騎機車未戴安全帽被攔開單 他抓狂竟以頭撞機車女警傻眼急制止

新北市47歲吳男今天上午7時許騎車行經泰山區明志路時，因未戴安全帽被警方攔查，當警員正要開單告發時，吳男情緒頓時激動，竟用頭不斷撞擊自己的機車。警員擔心他受傷立即制止並進行管束，隨即通報救護車強制送醫治療，後續將依法告發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。