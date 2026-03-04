聽新聞
影／這個釣客不釣魚！遊走北海岸廟宇偷釣香油錢遭收押
昨天元宵節，新北市淡水區1名51歲男子竟拿魚線在土地公廟「釣」香油錢，被管理員透過網路監視器看得一清二楚，警方獲報迅速趕抵抓賊，查出他自年初多次在石門、三芝、淡水廟宇用釣線偷錢，移送法辦已被收押。
賴姓慣竊昨天凌晨4時許在淡水區水碓街福德宮，先向土地公膜拜之後竟拿出自製「釣錢工具」，用釣魚線綁鐵片沾強力膠從功德箱裡，一張張「釣」出白花花紙鈔香油錢，過程全被廟方的網路遠端監視器拍下。
管理員發現立刻報案，員警趕抵在賴嫌踏出廟門前當場活逮，身上搜出剛竊得約1萬5千餘元，還有尼龍釣線2組、美工刀、老虎鉗、剪刀、鐵片、強力膠等等「釣錢工具」。
警方擴大清查發現，賴嫌以相同手法在北海岸偷了許多宮廟，包括1月1日下午在石門區北海宮、2月6日深夜在淡水區米粉寮土地公廟、2月18日深夜在三芝區智成堂竊得3萬多元。警詢後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢察署，檢察官向法院聲請羈押獲准。
