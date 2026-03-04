聽新聞
醉漢鹽水蜂炮情緒暴走大亂鬥傷警 警壓制3人送辦
台南鹽水蜂炮今晨落幕，昨深夜11時45分許卻傳出群眾爆發衝突，員警制止時還遭1人揮拳擊中，警強力壓制帶走林姓醉漢等3人，詢後依妨害公務送辦及依社維法裁處。
衝突事件發生在鹽水區信義路一處炮城附近，當時炮城正要施放，突有人疑似情緒失控發生推擠衝突，警方獲報趕到，男子仍情緒高漲，還揮拳打到員警，優勢警方迅速壓制，將30歲林男及林男兩名友人一起帶回鹽水分駐所釐清案情。
警方初步調查，原來是林男酒後情緒不穩，當時現場有推擠情形，結果從口角爆發肢體拉扯，林男同行2名友人上前勸阻，卻被林誤當成路人，衍生現場大亂鬥，所幸警方迅速壓制化解，結束這場波折。
警方說，鹽水蜂炮是國際著名文化活動，神轎遶境活動祈求平安，呼籲參加民眾共同維護優質文化。
