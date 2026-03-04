快訊

高雄仁武車禍爆口角1人受傷 路人急報警

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄市仁武區今天上午發生貨車與機車車禍，2名男子爭論對錯起爭執；路人指其中1人踹倒對方，「打人就是不對」報警處理。警方表示，雙方僅發生車禍，未有肢體衝突，至於車禍肇事原因，由交通大隊釐清肇責。

警方表示，今天上午8時20分左右，高雄市仁武區鳳仁路某汽車百貨門口出車禍，史姓男子（35歲） 騎機車由鳥松區中正路322巷右轉出鳳仁路，不巧，沈姓男子（39歲)駕駛大貨車沿鳳仁路靠右準備切入慢車道後在前方路口右轉，雙方才發生擦撞，史姓騎士輕微擦挫傷。

史、沈2人下車理論，雙方爭論對錯起口角，路人見其中1人被踹倒，報警處理。警方據報到場，表示沈男是站立不穩而跌坐地上，未有肢體衝突，且均雙方未提出傷害告訴。

警方對雙方酒測，無酒精反應，初步研判，沈男駕駛右偏未注意其他車輛導致車禍，確實肇事原因仍待交通大隊釐清。

高雄仁武區鳳仁路今天出車禍，雙方爆口角。記者林保光／翻攝
高雄仁武區鳳仁路今天出車禍，雙方爆口角。記者林保光／翻攝

高雄仁武區鳳仁路今天出車禍，雙方爆口角。記者林保光／翻攝
高雄仁武區鳳仁路今天出車禍，雙方爆口角。記者林保光／翻攝

車禍 高雄市

相關新聞

手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查

基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。

台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

台中市林姓男子是工人，最近半個月借老闆的LEXUS休旅車「以車為家」，都睡在車內，未料昨天因林男沒上班，老闆找人才在北區發現車子，但林男躺在駕駛座沒有反應，嚇得他趕緊通報警消，但林男已無生命跡象，經救護人員確認明顯死亡，今將由檢警釐清死因。

騎機車未戴安全帽被攔開單 他抓狂竟以頭撞機車女警傻眼急制止

新北市47歲吳男今天上午7時許騎車行經泰山區明志路時，因未戴安全帽被警方攔查，當警員正要開單告發時，吳男情緒頓時激動，竟用頭不斷撞擊自己的機車。警員擔心他受傷立即制止並進行管束，隨即通報救護車強制送醫治療，後續將依法告發。

醉漢鹽水蜂炮情緒暴走大亂鬥傷警 警壓制3人送辦

台南鹽水蜂炮今晨落幕，昨深夜11時45分許卻傳出群眾爆發衝突，員警制止時還遭1人揮拳擊中，警強力壓制帶走林姓醉漢等3人，詢後依妨害公務送辦及依社維法裁處。

陸軍現役男撞死人肇事逃逸 辯稱車借友人被識破才坦承

嘉義縣太保市昨晚8時許傳出死亡車禍，陸軍現役軍人姚姓男子開車行駛縣道168線，行經安東國小附近撞上行人，未停留且肇事逃逸，被撞的泰國籍男子當場失去心跳，送醫搶救仍宣告不治。姚姓男子事後辯稱，車借給友人行駛，後來才坦承自己肇事，警方將他依法送辦。

