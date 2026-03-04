聽新聞
高雄仁武車禍爆口角1人受傷 路人急報警
高雄市仁武區今天上午發生貨車與機車車禍，2名男子爭論對錯起爭執；路人指其中1人踹倒對方，「打人就是不對」報警處理。警方表示，雙方僅發生車禍，未有肢體衝突，至於車禍肇事原因，由交通大隊釐清肇責。
警方表示，今天上午8時20分左右，高雄市仁武區鳳仁路某汽車百貨門口出車禍，史姓男子（35歲） 騎機車由鳥松區中正路322巷右轉出鳳仁路，不巧，沈姓男子（39歲)駕駛大貨車沿鳳仁路靠右準備切入慢車道後在前方路口右轉，雙方才發生擦撞，史姓騎士輕微擦挫傷。
史、沈2人下車理論，雙方爭論對錯起口角，路人見其中1人被踹倒，報警處理。警方據報到場，表示沈男是站立不穩而跌坐地上，未有肢體衝突，且均雙方未提出傷害告訴。
警方對雙方酒測，無酒精反應，初步研判，沈男駕駛右偏未注意其他車輛導致車禍，確實肇事原因仍待交通大隊釐清。
