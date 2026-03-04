手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

據了解，工人維護的裝置位於主燈區，是交通部觀光署打造的白色迎賓拱門，拱門上設有會動的裝置，工人的手伸至拱門裝置的縫隙中，卻無法再將手拔出來，整支手臂被卡住，且隨著他的掙扎動作，裝置還愈卡愈緊，只能找來消防隊協助救援，出動吊車將他救下。

這名工人施工時乘坐吊車吊籃，疑似未依安全規定作業，頭上沒戴安全帽，身上也沒繫安全防護繩，手臂卡住後他劇烈掙扎，場面險象環生，獲救後手臂疑似已被夾斷，現場民眾都被嚇壞。目前工人已由救護車送至醫院治療，後續將由相關單位釐清工安事故。