陸軍現役男撞死人肇事逃逸 辯稱車借友人被識破才坦承

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣太保市昨晚8時許傳出死亡車禍陸軍現役軍人姚姓男子開車行駛縣道168線，行經安東國小附近撞上行人，未停留且肇事逃逸，被撞的泰國籍男子當場失去心跳，送醫搶救仍宣告不治。姚姓男子事後辯稱，車借給友人行駛，後來才坦承自己肇事，警方將他依法送辦。

據了解，姚姓男子昨晚由嘉市前往太保，在縣道168線由東往西行駛，疑似未注意車前狀況，直接撞上路上的行人；當時43歲泰國籍男子由南往北違規穿越馬路，遭車輛撞上後倒地不起，當場失去呼吸心跳，由救護車送往醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

姚姓男子撞上行人後，開車肇事逃逸，警方循線追查，通知他到案說明，起初他辯稱車輛借給友人使用，後來難以自圓其說，改稱自己開車，依刑法肇事逃逸罪嫌送辦。警方呼籲，發生車禍務必留在現場，救護傷患，勿肇事逃逸，以免觸犯刑責，可能吊銷駕照終身不得再考。

現役軍人姚姓男子昨晚在嘉義縣道168線撞上違規穿越馬路行人，一名泰國籍男子傷重不治。記者黃于凡／攝影
現役軍人姚姓男子昨晚在嘉義縣道168線撞上違規穿越馬路行人，一名泰國籍男子傷重不治。記者黃于凡／攝影

陸軍 車禍 行人

相關新聞

手遭夾斷！台灣燈會傳工人重傷 觀光署迎賓拱門成斷手恐怖裝置

2026台灣燈會今早傳出意外，一名工人搭乘吊車吊籃維護主燈區迎賓拱門，卻突然遭拱門會動的裝置夾住手臂，工人沒繫安全繩、劇烈掙扎，場面險象環生，嘉義縣消防局請吊車支援，並出動破壞器材將工人救下，但工人手臂疑似被夾斷，目前已送醫急救。

派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查

基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。

台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

台中市林姓男子是工人，最近半個月借老闆的LEXUS休旅車「以車為家」，都睡在車內，未料昨天因林男沒上班，老闆找人才在北區發現車子，但林男躺在駕駛座沒有反應，嚇得他趕緊通報警消，但林男已無生命跡象，經救護人員確認明顯死亡，今將由檢警釐清死因。

騎機車未戴安全帽被攔開單 他抓狂竟以頭撞機車女警傻眼急制止

新北市47歲吳男今天上午7時許騎車行經泰山區明志路時，因未戴安全帽被警方攔查，當警員正要開單告發時，吳男情緒頓時激動，竟用頭不斷撞擊自己的機車。警員擔心他受傷立即制止並進行管束，隨即通報救護車強制送醫治療，後續將依法告發。

醉漢鹽水蜂炮情緒暴走大亂鬥傷警 警壓制3人送辦

台南鹽水蜂炮今晨落幕，昨深夜11時45分許卻傳出群眾爆發衝突，員警制止時還遭1人揮拳擊中，警強力壓制帶走林姓醉漢等3人，詢後依妨害公務送辦及依社維法裁處。

