陸軍現役男撞死人肇事逃逸 辯稱車借友人被識破才坦承

嘉義縣太保市昨晚8時許傳出死亡車禍，陸軍現役軍人姚姓男子開車行駛縣道168線，行經安東國小附近撞上行人，未停留且肇事逃逸，被撞的泰國籍男子當場失去心跳，送醫搶救仍宣告不治。姚姓男子事後辯稱，車借給友人行駛，後來才坦承自己肇事，警方將他依法送辦。

據了解，姚姓男子昨晚由嘉市前往太保，在縣道168線由東往西行駛，疑似未注意車前狀況，直接撞上路上的行人；當時43歲泰國籍男子由南往北違規穿越馬路，遭車輛撞上後倒地不起，當場失去呼吸心跳，由救護車送往醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

姚姓男子撞上行人後，開車肇事逃逸，警方循線追查，通知他到案說明，起初他辯稱車輛借給友人使用，後來難以自圓其說，改稱自己開車，依刑法肇事逃逸罪嫌送辦。警方呼籲，發生車禍務必留在現場，救護傷患，勿肇事逃逸，以免觸犯刑責，可能吊銷駕照終身不得再考。