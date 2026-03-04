台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

台中市林姓男子是工人，最近半個月借老闆的LEXUS休旅車「以車為家」，都睡在車內，未料昨天因林男沒上班，老闆找人才在北區發現車子，但林男躺在駕駛座沒有反應，嚇得他趕緊通報警消，但林男已無生命跡象，經救護人員確認明顯死亡，今將由檢警釐清死因。

第二警分局在昨天深夜11時許獲報，北區東成二街、東光六街發現有人倒於於車內，立即派員到場查處，經警方、救護人員到場檢視，林姓男子（48歲）已無呼吸心跳，明顯死亡，未送醫。

警方鑑識小組到場採證，林男無明顯外傷，LEXUS休旅車為熄火狀態，停放於路旁靠人行道位置，車門鎖均無遭破壞痕跡，現場無打鬥及翻搜跡象，初步排除外力介入，但林男死因為何，仍需報請檢察官相驗後釐清死因，已聯繫家屬配合調查。

經查，該輛LEXUS休旅車屬於林男的雇主，最近半個月林男才向雇主借車，「以車為家」，平時都住在車內睡覺，因昨天雇主找不到林男，前往林男經常停車的區域找車，才發現林男已死亡。