影／月子中心老闆兒子喝醉涉打傷員工 還想闖入嬰兒室被逮捕
豐原區一家月子中心被控，老闆之子日前酒醉涉嫌到月子中心打傷員工，還想闖入嬰兒室；豐原警分局今天說明，涉案陳姓男子已依傷害罪現行犯逮捕，依法移送台中地檢署偵辦。
網友在Threads發文說，豐原某月子中心的老闆之子，日前闖入櫃台爆摔電腦螢幕，拿椅子摔櫃台職員，還想闖入嬰兒室。
豐原分局今天說明，合作派出所員警上月6日下午3時37分接獲民眾報案指稱，在豐原區有民眾酒後鬧事案件。經員警立即趕赴現場瞭解，46歲陳姓男子因酒醉滋事，現場抓住被害人雙手，致其手部挫傷。被害人現場提出告訴，警方依傷害罪現行犯將陳嫌逮捕，全案並於同日移送台中地檢署偵辦。
合作派出所長陳盈延呼籲，對於任何違法違規行為，警方必定依法嚴辦、絕不寬貸；針對各類脫序行為，亦將秉持強力執法且依法行政之原則，迅速處置、嚴加究辦，絕不容許任何不法行為危害社會安寧與秩序。
