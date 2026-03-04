忠二所長舔指洗車調離現職 謝國樑：是否霸凌最嚴正態度調查

基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文「教」警員洗車舔指及態度不佳遭質疑涉嫌職場霸凌，基隆市警局今表示，為求調查過程及內容能客觀、公允，徐已先調離現職為警務員。市長謝國樑說，後續會用最嚴正的態度進行完整的調查。

市警局今天表示，為求調查過程及內容能客觀、公允，相關員警能在無壓力環境下，於接受調查時暢所欲言，經檢討認定徐紹文應先調離現職，以利調查。後續將由第一分局依照規定進行嚴整調查及召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論認定事實，以昭公信。

謝國樑今天在議會受訪表示，基隆市警局第一分局忠二所所長的行為，昨天到今天大家都非常關心，他也多次向警察局長講這件事情要好好處理，最新的發展是已調離非主管職，對於後續是否涉及霸凌的部分給予時間調查。

謝國樑說，希望社會大眾給他們時間，充分調查這件事情的始末，徐的行為有影響到警察形象和社會觀感，警察局昨晚已做出決定，今天上午警局已經發布，後續會用最嚴正的態度進行完整的調查。

市警局說，第一分局3日主動開啟調查，初步查詢相關員警未有不佳感受。人事調整名單如下，徐紹文調任市警後勤科警務員，第一分局一組組長傅雄麟（忠二路所前任所長）暫代理忠二路派出所所長。