影／7旬翁開車突爆衝北屯撞飛2騎士警車也遭殃 肇事翁：踩煞車失控

台中市七旬林姓老翁昨晚開車行經北屯區時，車輛突然爆衝向前，撞上兩名機車騎士，其中衣人被撞飛，還撞上停等紅燈的北屯派出所警車，釀3人受傷，林翁無酒精濃度，辯稱「踩煞車車輛卻往前衝」，詳細的肇事原因將待交大事故組釐清，查明是機械故障抑或是人為因素。

第五警分局交通分隊在昨天7時許獲報，林姓老翁（71歲）開車在北屯區釀成連環車禍，警方到場調查，林翁當時開車沿太原路行駛，行經太原路、旱溪路口時，前方車輛正要停等紅燈，林翁車輛突然失控往前爆衝，接連撞飛兩名行駛中的機車騎士，再碰撞前方停等紅燈的北屯派出所警車。

林翁車輛隨後再碰撞另輛轎車後，碰到分隔島才停車，車禍造成3人受傷，幸好送醫急救後，都無生命危險。

警方針對林翁等5名涉案駕駛酒測，都無酒精濃度，林翁辯稱，當時有「踩煞車」，車輛卻因不明原因往前衝。

事故原因將由交大事故組後續釐清，查明是機械故障，還是人為因素。

第五警分局呼籲，駕駛人行車時應注意車輛狀況，行經路口應減速慢行並保持安全距離，以維護自身與他人行車安全。

台中市北屯區林姓老翁昨晚開車失控，撞上2輛機車、一輛警車及休旅車，釀3人受傷。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區林姓老翁昨晚開車失控，撞上2輛機車、一輛警車及休旅車，釀3人受傷。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區林姓老翁昨晚開車失控，撞上2輛機車、一輛警車及休旅車，釀3人受傷。記者陳宏睿／翻攝