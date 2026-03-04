聽新聞
0:00 / 0:00
影／7旬翁開車突爆衝北屯撞飛2騎士警車也遭殃 肇事翁：踩煞車失控
台中市七旬林姓老翁昨晚開車行經北屯區時，車輛突然爆衝向前，撞上兩名機車騎士，其中衣人被撞飛，還撞上停等紅燈的北屯派出所警車，釀3人受傷，林翁無酒精濃度，辯稱「踩煞車車輛卻往前衝」，詳細的肇事原因將待交大事故組釐清，查明是機械故障抑或是人為因素。
第五警分局交通分隊在昨天7時許獲報，林姓老翁（71歲）開車在北屯區釀成連環車禍，警方到場調查，林翁當時開車沿太原路行駛，行經太原路、旱溪路口時，前方車輛正要停等紅燈，林翁車輛突然失控往前爆衝，接連撞飛兩名行駛中的機車騎士，再碰撞前方停等紅燈的北屯派出所警車。
林翁車輛隨後再碰撞另輛轎車後，碰到分隔島才停車，車禍造成3人受傷，幸好送醫急救後，都無生命危險。
警方針對林翁等5名涉案駕駛酒測，都無酒精濃度，林翁辯稱，當時有「踩煞車」，車輛卻因不明原因往前衝。
事故原因將由交大事故組後續釐清，查明是機械故障，還是人為因素。
第五警分局呼籲，駕駛人行車時應注意車輛狀況，行經路口應減速慢行並保持安全距離，以維護自身與他人行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。