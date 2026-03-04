快訊

150萬現金裝袋放垃圾桶旁聊天後不見 警調監視器找到錢

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

豐原一名男子日前將150萬元現金裝進帆布袋內，與人聊天時帆布袋放在垃圾桶旁，後來發現帆布袋和現金都不見，他急報案，警方調閱監視器畫面，發現是房東母親，誤以為兒子將帆布袋放在屋外，順手帶回屋內保管。

豐原警分局合作派出所警員廖啟宏、周鉦皓上月24日晚上7時接獲24歲王姓男子報案指稱，他遺留在豐原區鎌村路租屋處外的150萬元現金不見，急需警方協助，員警趕赴現場了解情況。

報案人王男表示，當天晚上6時30分，他協助公司至銀行提領150萬元貨款返家，因剛好要倒垃圾，便順手將裝有現金的帆布袋放在垃圾桶旁，倒完垃圾後又接到朋友來電，即前往租屋處旁的娃娃機店聊天，直到談話間才猛然想起鉅款尚未收妥，折返查看時帆布袋已不見蹤影，心急如焚下立即報警求助。

警方調閱周邊監視器畫面後發現，一名婦人將帆布袋提回王男租屋處內，隨即循線前往查證釐清。經了解，該名婦人為房東母親，因見住處外放有帆布袋，誤以為是兒子一時疏忽未收妥，才會代為收進屋內保管，準備待兒子返家後再行交付歸還。經當場清點確認袋內150萬元現金，員警協助將款項全數點交王男，順利化解一場虛驚。

王男表示，他從事團購工作，當天僅是替公司提領貨款，未料一時大意差點釀成重大損失，幸賴警方積極協助、迅速尋回，對於警方的效率與熱心深表感謝。

合作派出所所長陳盈延呼籲，民眾攜帶或保管大筆現金及貴重物品時務必提高警覺，避免因一時疏忽造成損失；如不慎遺失物品，可至「內政部警政署拾得遺失物管理系統」查詢相關資訊。若拾得他人遺失物，應盡速送交警察機關或相關管理單位，以免觸法。

豐原一名男子將150萬元現金裝進帆布袋內，與人聊天後帆布袋不見，他急報案，警方迅速找回錢。圖／警方提供
豐原一名男子將150萬元現金裝進帆布袋內，與人聊天後帆布袋不見，他急報案，警方迅速找回錢。圖／警方提供

豐原一名男子將150萬元現金裝進帆布袋內，與人聊天後帆布袋不見，他急報案，警方迅速找回錢。圖／警方提供
豐原一名男子將150萬元現金裝進帆布袋內，與人聊天後帆布袋不見，他急報案，警方迅速找回錢。圖／警方提供

150萬現金裝袋放垃圾桶旁聊天後不見 警調監視器找到錢

