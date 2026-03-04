快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。

徐紹文2月間要求所內員警清洗機車，因為市警局4月間要檢查裝備。他認為有人不積極配合，「求好心切」下，在2月23、24日自行清洗所內多部警用機車，並在2月25日深夜11時30分勤餘返所時，「指導」值班、備勤警員洗車。

徐要求警員拍下過程，畫面顯示徐紹文並用手指抹過車牌、前擋板，再放在口中，展現他洗車的清潔度，並有喝斥警員。影片上傳網路引發議論，警一分局指他動作不雅、語氣不佳，造成社會觀感不佳，嚴斥後記申誡。

警一分局溫基興昨表示，徐紹文已向當事人表達歉意，分局將成立調查小組深入調查，並視霸凌成立與否，再行後續處置。

基隆市警局今天上午發布人事令，指為求調查過程及內容能客觀、公允，相關員警能在無壓力環境下，接受調查時暢所欲言，徐紹文調任市警局後勤科警務員，目前擔任警一分局第一組組長的忠二路派出所前所長傅雄麟，暫代所長。

市警局表示，全案後續將由第一分局依照規定，進行嚴整調查及召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論認定事實，以昭公信。

基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文清洗所內警用機車，事後指導警員洗車時出現不雅動作不雅等缺失，今被調職接受調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文清洗所內警用機車，事後指導警員洗車時出現不雅動作不雅等缺失，今被調職接受調查。記者邱瑞杰／翻攝

網路流傳基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，指導警員清洗機車動作不雅、態度欠佳，今調任警局後勤科警務員。圖／取自臉書基隆警馨雲
網路流傳基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，指導警員清洗機車動作不雅、態度欠佳，今調任警局後勤科警務員。圖／取自臉書基隆警馨雲

霸凌

延伸閱讀

派出所長道歉了！指導警員洗車動作不雅被記申誡 分局調查是否成立霸凌

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

高雄發布官警人事命令 73官警調整新職

新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

相關新聞

派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查

基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。

台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

台中市林姓男子是工人，最近半個月借老闆的LEXUS休旅車「以車為家」，都睡在車內，未料昨天因林男沒上班，老闆找人才在北區發現車子，但林男躺在駕駛座沒有反應，嚇得他趕緊通報警消，但林男已無生命跡象，經救護人員確認明顯死亡，今將由檢警釐清死因。

影／月子中心老闆兒子喝醉涉打傷員工 還想闖入嬰兒室被逮捕

豐原區一家月子中心被控，老闆之子日前酒醉涉嫌到月子中心打傷員工，還想闖入嬰兒室；豐原警分局今天說明，涉案陳姓男子已依傷害罪現行犯逮捕，依法移送台中地檢署偵辦。

忠二所長舔指洗車調離現職 謝國樑：是否霸凌最嚴正態度調查

基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文「教」警員洗車舔指及態度不佳遭質疑涉嫌職場霸凌，基隆市警局今表示，為求調查過程及內容能客觀、公允，徐已先調離現職為警務員。市長謝國樑說，後續會用最嚴正的態度進行完整的調查。

影／7旬翁開車突爆衝北屯撞飛2騎士警車也遭殃 肇事翁：踩煞車失控

台中市七旬林姓老翁昨晚開車行經北屯區時，車輛突然爆衝向前，撞上兩名機車騎士，其中衣人被撞飛，還撞上停等紅燈的北屯派出所警車，釀3人受傷，林翁無酒精濃度，辯稱「踩煞車車輛卻往前衝」，詳細的肇事原因將待交大事故組釐清，查明是機械故障抑或是人為因素。

150萬現金裝袋放垃圾桶旁聊天後不見 警調監視器找到錢

豐原一名男子日前將150萬元現金裝進帆布袋內，與人聊天時帆布袋放在垃圾桶旁，後來發現帆布袋和現金都不見，他急報案，警方調閱監視器畫面，發現是房東母親，誤以為兒子將帆布袋放在屋外，順手帶回屋內保管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。