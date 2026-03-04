聽新聞
派出所所長指導警員洗車出現吮指不雅動作引眾怒 警局拔官調查
基隆市警局忠二路派出所所長徐紹文，「教導」警員清洗警用機車出現不雅動作、語氣不佳，影車片在網路流傳引爆眾怒。警一分局原處分記申誡，市警局今發布人事令，徐調離現職以利後續調查，調查評審會議會聘外部委員參與，認定事實以昭公信。
徐紹文2月間要求所內員警清洗機車，因為市警局4月間要檢查裝備。他認為有人不積極配合，「求好心切」下，在2月23、24日自行清洗所內多部警用機車，並在2月25日深夜11時30分勤餘返所時，「指導」值班、備勤警員洗車。
徐要求警員拍下過程，畫面顯示徐紹文並用手指抹過車牌、前擋板，再放在口中，展現他洗車的清潔度，並有喝斥警員。影片上傳網路引發議論，警一分局指他動作不雅、語氣不佳，造成社會觀感不佳，嚴斥後記申誡。
警一分局溫基興昨表示，徐紹文已向當事人表達歉意，分局將成立調查小組深入調查，並視霸凌成立與否，再行後續處置。
基隆市警局今天上午發布人事令，指為求調查過程及內容能客觀、公允，相關員警能在無壓力環境下，接受調查時暢所欲言，徐紹文調任市警局後勤科警務員，目前擔任警一分局第一組組長的忠二路派出所前所長傅雄麟，暫代所長。
市警局表示，全案後續將由第一分局依照規定，進行嚴整調查及召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論認定事實，以昭公信。
