聽新聞
0:00 / 0:00

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

院方指出，昨天因鞭炮炸傷就醫共7人，其中6人傷勢較輕，經清創換藥後已返家休養；1名患者燒傷面積較大，胸腹、後背及四肢出現一度燙傷，燒傷面積超過35%，因家住台中，後續轉至台中榮民總醫院持續治療。

此外，有2名民眾為3月1日參與寒單活動時遭炸傷，因傷口疼痛未改善，至門診處置後返家；另有1人觀賞鞭炮施放時右眼出現異物感，經急診檢查處理後無大礙；還有1人於遶境過程中，從遊行車輛後斗約1公尺高處跌落，所幸傷勢不重，治療後已返家休養。

市公所表示，炸寒單屬高風險民俗活動，無論是參與者或圍觀民眾，都應做好基本防護措施，包括配戴護目鏡、口罩及厚實衣物，避免皮膚直接暴露於炮火之下；若出現燒燙傷情形，應立即以流動清水沖洗至少15分鐘，切勿自行塗抹偏方或油膏，以免造成感染。

縣消防局也提醒，施放爆竹煙火應保持安全距離，勿在人群密集或易燃物旁點燃；活動期間車輛移動頻繁，參與遶境者避免站立於車斗或高處，以防跌落意外。主辦單位應加強人員管制與安全宣導，確保防護裝備確實穿戴。

消防局強調，傳統民俗活動值得傳承，但安全更不可忽視，唯有落實防護與風險管理，才能讓節慶在熱鬧之餘，也兼顧生命與健康安全。

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人。記者尤聰光／攝影
台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人。記者尤聰光／攝影

延伸閱讀

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

逾20場炮炸寒單70陣頭遶境 台東市砲聲不絕於耳

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

相關新聞

影／宜蘭北門商圈重大車禍！8車連環撞1命危 巨大撞擊畫面像「地震」

宜蘭市中山路北門口今晚9時發生重大車禍，至少8輛車連環撞，還波及多輛機車，現場滿目瘡痍，汽機車零件四散，車輛扭曲變形、還有車尾被削掉，已知1人命危、4人受傷送醫。警消在現場拉起封線全力搶救，詳細車禍原因尚待釐清。

新竹市身障福利服務大樓地下室火警 幸無人受傷受困

新竹市身心障礙福利服務大樓地下室今天傍晚17時41分發生火警，消防局獲報立刻派員趕抵，所幸無人受傷受困，目前火勢已控制，細節仍待調查釐清。

影／疑視線差！高雄貨櫃車撞機車 女騎士滾落輪下遭輾重傷送醫不治

鍾姓男子今天下午3時38分駕貨櫃車行經高市前鎮區新生路，未注意前方騎機車的70歲張姓婦人，緊跟在後，疑視線差，撞擊張婦機車，導致張滾落輪下遭輾，身體多處擦挫傷及骨折，經送醫搶救仍宣告不治。

影／高雄三寶駕駛博愛二路開錯道逆向 網酸：可跪下膜拜了

高雄市一名駕駛駕車行經左營區博愛二路，突遇一輛轎車逆向駛過，是後將行車記錄器PO網，有網友狠酸「還不跪下膜拜」，警方指該名駕駛已違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元罰款。

彰化驚悚事故「女騎士遭休旅車壓車底」 小腿開放性骨折急送醫

彰化縣溪湖鎮大竹里市區今發生車禍，1輛機車和1輛休旅車碰撞，機車女騎士被壓在車下，溪湖消防分隊趕到後使用頂舉氣墊幫助女騎士脫困，初步檢查右小腿開放性骨折、臉部撕裂傷，意識清楚，送往彰化基督教醫院救治，休旅車女駕駛人沒受傷。車禍原因有待警方調查。

商旅疑欠百萬租金 房東兒子討債亂按房客門鈴、酒醉砸店...雙方鬧翻

吳姓男子是台北小巨蛋附近、長安東路二段悠趣旅店房東的兒子，不滿旅店欠繳租金破百萬元，昨天凌晨酒後至旅店櫃檯鬧事，旅店裝潢、設備都被毀損，吳男更胡亂使用滅火器噴灑、按房客門鈴，警方獲報趕抵，把吳男上銬帶回派出所管束，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。