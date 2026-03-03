派出所長道歉了！指導警員洗車動作不雅被記申誡 分局調查是否成立霸凌

快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

基隆市警局的派出所長徐紹文，督促警員清洗警用機車動作不雅、語氣不佳，招致批評。警方表示，徐紹文已向警員當事人道歉，警一分局也將成立調查小組，並視調查霸凌成立與否，再行後續處置。

基隆警一分局長溫基興今天表示，忠二路派出所長徐紹文因為裝檢勤務，要求所內員警清洗警用機車，並認為有人表現不積極，求好心切下，2月23、24日自行清洗所內多部警用機車。

溫基興說，徐紹文2月25日深夜11時30分勤餘返所的時候，親自指導值班、備勤警員洗車，並用手指抹過車牌、前擋板，再放在口中，展現他洗車的清潔度，動作不雅、語氣不佳，造成社會觀感不佳。

徐紹文當晚要求同仁拍下他指導洗車的影片，昨天在網路流傳，引發爭議。市警局長林信雄和溫基興昨晚到派出所致贈金融阻詐禮盒時，當場在所長室嚴斥徐紹文要檢討不當之處，並就影片不當行為部分，先行處分申誡，嚴令不得再犯。

霸凌部分，溫基興表示，2月25日事件發生後，分局至今未收到員警提出反應及申訴。初步訪詢相關當事人，也未提出申訴。徐紹文已向當事人表達歉意，分局將成立調查小組深入調查，並視霸凌成立與否，再行後續處置。至於當晚徐是否飲酒，會再深入調查。

基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文，在派出所外清洗20多輛機車，事後指導警員洗車動作不雅、語氣不佳，遭記申誡處分。記者邱瑞杰／翻攝
霸凌 警用機車

