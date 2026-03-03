影／南投騎士慘死街頭 警追查竟是失聯移工載8同鄉撞死人肇逃

南投60歲胡姓男子去年12月騎車遭闖紅燈車輛撞死，駕駛肇事逃逸，警方追查發現涉案駕駛為26歲越南籍阮姓逃逸失聯移工，事發當時車上還載著8名失聯移工，且藏身台中，警方飛象過河跨縣市一舉逮獲9人送辦，阮嫌已遭裁定羈押。

警方調查，越南籍阮姓移工去年12月27日下午近3時駕駛白色廂型車行經南投市彰南路時，涉嫌闖紅燈撞到騎機車的胡男，當時車上還載著8名同鄉失聯移工，疑怕被查獲非法逃逸，一行9人因此肇事逃逸，胡男最終傷重送醫不治。

南投警方為此調閱案發路口監視器，經多日比對畫面，追查出該廂型車車主同是越南籍男子，進一步抽絲剝繭確認當天是由阮姓移工駕車，且他與8名同鄉就藏身台中市神岡區，上月24日飛象過河到台中逮人，成功一舉逮獲9名失聯移工。

南投警分局表示，初步調查阮嫌等人均在南投等地山區非法打工，訊後除依法移交內政部移民署處理，撞死胡男的阮嫌依肇事逃逸罪嫌將移送南投地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押獲准，後續將與會同專勤隊深入追查有無涉及其他刑案。

警方呼籲，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。民眾若不慎發生交通事故應依規定報警處置，切勿肇逃以身試法。

越南籍阮姓逃逸失聯移工駕車載8名同鄉闖紅燈，涉嫌撞死機車騎士後肇逃，警蒐證追查後逮獲9人。圖／警方提供