快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投騎士慘死街頭 警追查竟是失聯移工載8同鄉撞死人肇逃

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投60歲胡姓男子去年12月騎車遭闖紅燈車輛撞死，駕駛肇事逃逸，警方追查發現涉案駕駛為26歲越南籍阮姓逃逸失聯移工，事發當時車上還載著8名失聯移工，且藏身台中，警方飛象過河跨縣市一舉逮獲9人送辦，阮嫌已遭裁定羈押。

警方調查，越南籍阮姓移工去年12月27日下午近3時駕駛白色廂型車行經南投市彰南路時，涉嫌闖紅燈撞到騎機車的胡男，當時車上還載著8名同鄉失聯移工，疑怕被查獲非法逃逸，一行9人因此肇事逃逸，胡男最終傷重送醫不治。

南投警方為此調閱案發路口監視器，經多日比對畫面，追查出該廂型車車主同是越南籍男子，進一步抽絲剝繭確認當天是由阮姓移工駕車，且他與8名同鄉就藏身台中市神岡區，上月24日飛象過河到台中逮人，成功一舉逮獲9名失聯移工。

南投警分局表示，初步調查阮嫌等人均在南投等地山區非法打工，訊後除依法移交內政部移民署處理，撞死胡男的阮嫌依肇事逃逸罪嫌將移送南投地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押獲准，後續將與會同專勤隊深入追查有無涉及其他刑案。

警方呼籲，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。民眾若不慎發生交通事故應依規定報警處置，切勿肇逃以身試法。

越南籍阮姓逃逸失聯移工駕車載8名同鄉闖紅燈，涉嫌撞死機車騎士後肇逃，警蒐證追查後逮獲9人。圖／警方提供
越南籍阮姓逃逸失聯移工駕車載8名同鄉闖紅燈，涉嫌撞死機車騎士後肇逃，警蒐證追查後逮獲9人。圖／警方提供

越南籍阮姓逃逸失聯移工駕車載8名同鄉闖紅燈，涉嫌撞死機車騎士後肇逃，警蒐證追查後逮獲9人。圖／警方提供
越南籍阮姓逃逸失聯移工駕車載8名同鄉闖紅燈，涉嫌撞死機車騎士後肇逃，警蒐證追查後逮獲9人。圖／警方提供

移民署 交通事故 台中

延伸閱讀

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

五股深夜槍響 蘆洲警方開12槍追緝拒檢男子

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

相關新聞

影／八卦山隧道遇火燒車 民眾開車窗急喊：大哥車著火了

台76線八卦山隧道今（3日）發生火燒車事故。一輛自小客車行駛途中，右前車頭燈處突冒出火光，但駕駛沒察覺，車輛持續行駛，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒，更高呼「大哥，車著火了」，駕駛才停車並將火勢撲滅，無人受傷。

大寮長春化工廠工安意外釀1死3傷 勞檢勒令停工追究雇主責任

高雄市大寮區大發工業區長春化工廠工安意外，釀1死3傷。高市勞工局已勒令現場停工，並實施檢查，待檢察官相驗確認陳姓勞工死因，據以追究雇主責任，依法從重裁處。

中市公車紅燈未停追撞前車 小轎車被兩公車夾擊釀2傷

台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷，目前已送醫，所幸意識都清楚，無生命危險，事故原因調查中。

派出所長道歉了！指導警員洗車動作不雅被記申誡 分局調查是否成立霸凌

基隆市警局的派出所長徐紹文，督促警員清洗警用機車動作不雅、語氣不佳，招致批評。警方表示，徐紹文已向警員當事人道歉，警一分局也將成立調查小組，並視調查霸凌成立與否，再行後續處置。

影／南投騎士慘死街頭 警追查竟是失聯移工載8同鄉撞死人肇逃

南投60歲胡姓男子去年12月騎車遭闖紅燈車輛撞死，駕駛肇事逃逸，警方追查發現涉案駕駛為26歲越南籍阮姓逃逸失聯移工，事發當時車上還載著8名失聯移工，且藏身台中，警方飛象過河跨縣市一舉逮獲9人送辦，阮嫌已遭裁定羈押。

疑為趕搭高鐵 高鐵台中站男客踉蹌頭撞車門昏頭送醫

台中市一名年約25歲的男子下午為了趕搭高鐵，在走出電扶梯時，疑因一個踉蹌往前頭撞上了高鐵車門，一度有視力模糊、瞳孔不等大狀況，稍後被送醫，所幸意識已恢復。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。