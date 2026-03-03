聽新聞
0:00 / 0:00
中市公車紅燈未停追撞前車 小轎車被兩公車夾擊釀2傷
台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷，目前已送醫，所幸意識都清楚，無生命危險，事故原因調查中。
據了解，甘姓男子（60歲）今天下午1時55分駕駛公車沿中興路二段往大明路方向行駛，中興路二段520號前竟未停車，一路追撞前方停等紅燈的轎車，而轎車前方又恰有另輛公車，轎車因而被撞後挾擠在中間。
據了解，轎車上楊姓駕駛（63歲）腳因此受傷，阮姓女乘客（56歲）亦有胸部挫傷。經查無酒駕情事，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。
警方呼籲駕駛人務必遵守相關行車規定，隨時注意車前動態並保持行車安全距離，以確保自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。