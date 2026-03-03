快訊

中市公車紅燈未停追撞前車 小轎車被兩公車夾擊釀2傷

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷，目前已送醫，所幸意識都清楚，無生命危險，事故原因調查中。

據了解，甘姓男子（60歲）今天下午1時55分駕駛公車沿中興路二段往大明路方向行駛，中興路二段520號前竟未停車，一路追撞前方停等紅燈的轎車，而轎車前方又恰有另輛公車，轎車因而被撞後挾擠在中間。

據了解，轎車上楊姓駕駛（63歲）腳因此受傷，阮姓女乘客（56歲）亦有胸部挫傷。經查無酒駕情事，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

警方呼籲駕駛人務必遵守相關行車規定，隨時注意車前動態並保持行車安全距離，以確保自身及其他用路人安全。

台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷。圖／民眾提供
台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷。圖／民眾提供

公車 台中市 紅燈

