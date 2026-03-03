快訊

大寮長春化工廠工安意外釀1死3傷 勞檢勒令停工追究雇主責任

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄報導

高雄市大寮區大發工業區長春化工廠工安意外，釀1死3傷。高市勞工局已勒令現場停工，並實施檢查，待檢察官相驗確認陳姓勞工死因，據以追究雇主責任，依法從重裁處。

今天上午9時許，長春化工廠外包商工人陳姓（69歲）、尚姓（61歲）、謝姓（51歲）、于姓（47歲）4名工人進行更換活性炭管路時，疑似吸入不明廢氣，其中陳男當場昏厥，另３人則出現頭暈不適。

警、消獲報到場時，陳男已無呼吸心跳，緊急送往小港醫院急救後，仍宣告不治，３人意識清楚、無生命危險。

勞工局說明，今天上午大發工業區內的長春化工廠，有4名勞工進行卸裝活性碳作業，疑似吸入不明氣體致身體不適，4人均緊急送醫，3人意識清楚且驗血結果正常，後於中午出院，但陳姓勞工搶救無效身亡。

勞檢處已勒令現場停工，並實施檢查，將視檢察官相驗確認陳姓勞工死亡原因後，據以釐清雇主責任，倘雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法從重裁處。

高雄大發工業區工安意外，3工人送醫，1人一度無呼吸心跳。圖／讀者提供
高雄大發工業區工安意外，3工人送醫，1人一度無呼吸心跳。圖／讀者提供

勞工局 檢察官 工人

相關新聞

酒醉拿木刀狂砍鄰居大門 工程師「洩憤」被依恐嚇罪送辦

台北市謝姓男子涉嫌酒後在住處社區大聲咆哮，持木刀揮砍鄰居大門，被拍攝影片上傳網路，警方今通知他到案，依恐嚇罪函送。

影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

中市公車紅燈未停追撞前車 小轎車被兩公車夾擊釀2傷

台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷，目前已送醫，所幸意識都清楚，無生命危險，事故原因調查中。

疑為趕搭高鐵 高鐵台中站男客踉蹌頭撞車門昏頭送醫

台中市一名年約25歲的男子下午為了趕搭高鐵，在走出電扶梯時，疑因一個踉蹌往前頭撞上了高鐵車門，一度有視力模糊、瞳孔不等大狀況，稍後被送醫，所幸意識已恢復。

台中建國市場傳氣爆造成7旬攤商受傷 疑桶裝瓦斯外洩釀禍

台中市東區建國市場今天下午傳出氣爆案件，疑因桶裝瓦斯外洩釀禍，現場一名七旬攤商有肢體擦傷，詳細案發原因待後續釐清。

