大寮長春化工廠工安意外釀1死3傷 勞檢勒令停工追究雇主責任
高雄市大寮區大發工業區長春化工廠工安意外，釀1死3傷。高市勞工局已勒令現場停工，並實施檢查，待檢察官相驗確認陳姓勞工死因，據以追究雇主責任，依法從重裁處。
今天上午9時許，長春化工廠外包商工人陳姓（69歲）、尚姓（61歲）、謝姓（51歲）、于姓（47歲）4名工人進行更換活性炭管路時，疑似吸入不明廢氣，其中陳男當場昏厥，另３人則出現頭暈不適。
警、消獲報到場時，陳男已無呼吸心跳，緊急送往小港醫院急救後，仍宣告不治，３人意識清楚、無生命危險。
勞工局說明，今天上午大發工業區內的長春化工廠，有4名勞工進行卸裝活性碳作業，疑似吸入不明氣體致身體不適，4人均緊急送醫，3人意識清楚且驗血結果正常，後於中午出院，但陳姓勞工搶救無效身亡。
勞檢處已勒令現場停工，並實施檢查，將視檢察官相驗確認陳姓勞工死亡原因後，據以釐清雇主責任，倘雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法從重裁處。
