「大哥，你的車著火了！」6旬駕駛行駛八卦山隧道驚魂 幸及時撲滅
網路社群平台Threads流傳一輛車行駛八卦山隧道，右前車頭燈著火疑似渾然不覺，其他用路人見狀搖下車窗、按喇叭並大喊「大哥，車著火了。」駕駛人行駛約100公尺看到隧道邊消防水栓，連忙靠右下車拉水栓水帶自行噴水滅火，結束一虛驚。事故原因由南投消防分隊調查。
據了解，廖男（60歲）駕駛休旅車由東向西行駛台76線快速道路，上午8點多進入八卦山隧道，9點4分在31.9公里處被其他用路人發現他的右前車頭燈著火，廖男似疑沒察覺，熱心用路人搖下車窗、再三按喇叭並大喊「大哥，車著火了。」廖男繼續行駛約100公尺看見右側車輛駕駛人搖下車窗不斷向他叫喊，驚覺右側車燈著火。
廖男駕車再往前駛約100公尺，找到八卦山隧內消防栓自行撲滅火勢，八卦山隧道因此意外封閉約13分，9點18分後恢復全線通車。國道警察大隊表示，本案確切起火原因，由南投縣政府消防局調查鑑定，同時提醒用路人應注意保養車輛，開車前檢查車狀。
