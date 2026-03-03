影／八卦山隧道遇火燒車 民眾開車窗急喊：大哥車著火了

台76線八卦山隧道今（3日）發生火燒車事故。一輛自小客車行駛途中，右前車頭燈處突冒出火光，但駕駛沒察覺，車輛持續行駛，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒，更高呼「大哥，車著火了」，駕駛才停車並將火勢撲滅，無人受傷。

有民眾在社群平台Threads分享行車畫面，一輛福斯小客車行經八卦山隧道時，右前車燈位置明顯起火，火焰不斷冒出，但駕駛渾然未覺，目擊民眾見狀急按喇叭示警，甚至搖下車窗對著起火車輛，高呼「大哥，車著火了」。

目擊民眾也在Threads上驚嚇貼文說明，在八卦山隧道遇到火燒車，駕駛阿北都沒發現餒，好在每隔50公尺有一個消防栓。經了解，起火車輛駕駛才將車輛停靠路肩，利用隧道內消防設備滅火，整起事件未造成人員受傷。

國道公路警察局第三大隊表示，65歲廖姓男子今上午9時4分駕車行經台76線八卦山隧道西向31.9K處時，右前車頭燈因不明原因起火燃燒。警消到場時，火勢已由駕駛自行撲滅，未波及其他車輛，也未造成塞車回堵。

警方表示，起火原因將由南投縣政府消防局進一步鑑定釐清，初步研判，可能與電線短路或車燈組件老化有關，但仍待專業調查確認；並呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，避免車輛故障，以維護行車用路安全。

台76線八卦山隧道3日發生火燒車事故，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒並高呼「車著火了」。圖／擷取自Threads「akatsuk_cc」