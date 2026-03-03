快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

影／八卦山隧道遇火燒車 民眾開車窗急喊：大哥車著火了

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

台76線八卦山隧道今（3日）發生火燒車事故。一輛自小客車行駛途中，右前車頭燈處突冒出火光，但駕駛沒察覺，車輛持續行駛，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒，更高呼「大哥，車著火了」，駕駛才停車並將火勢撲滅，無人受傷。

有民眾在社群平台Threads分享行車畫面，一輛福斯小客車行經八卦山隧道時，右前車燈位置明顯起火，火焰不斷冒出，但駕駛渾然未覺，目擊民眾見狀急按喇叭示警，甚至搖下車窗對著起火車輛，高呼「大哥，車著火了」。

目擊民眾也在Threads上驚嚇貼文說明，在八卦山隧道遇到火燒車，駕駛阿北都沒發現餒，好在每隔50公尺有一個消防栓。經了解，起火車輛駕駛才將車輛停靠路肩，利用隧道內消防設備滅火，整起事件未造成人員受傷。

國道公路警察局第三大隊表示，65歲廖姓男子今上午9時4分駕車行經台76線八卦山隧道西向31.9K處時，右前車頭燈因不明原因起火燃燒。警消到場時，火勢已由駕駛自行撲滅，未波及其他車輛，也未造成塞車回堵。

警方表示，起火原因將由南投縣政府消防局進一步鑑定釐清，初步研判，可能與電線短路或車燈組件老化有關，但仍待專業調查確認；並呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，避免車輛故障，以維護行車用路安全。

台76線八卦山隧道3日發生火燒車事故，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒並高呼「車著火了」。圖／擷取自Threads「akatsuk_cc」
台76線八卦山隧道3日發生火燒車事故，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒並高呼「車著火了」。圖／擷取自Threads「akatsuk_cc」

台76線八卦山隧道3日發生火燒車事故，所幸無人受傷。圖／國道公路警察局第三大隊提供
台76線八卦山隧道3日發生火燒車事故，所幸無人受傷。圖／國道公路警察局第三大隊提供

火燒車

延伸閱讀

慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

相關新聞

酒醉拿木刀狂砍鄰居大門 工程師「洩憤」被依恐嚇罪送辦

台北市謝姓男子涉嫌酒後在住處社區大聲咆哮，持木刀揮砍鄰居大門，被拍攝影片上傳網路，警方今通知他到案，依恐嚇罪函送。

影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

中市公車紅燈未停追撞前車 小轎車被兩公車夾擊釀2傷

台中市大里區下午發生公車追撞停等紅燈的轎車事故，而轎車因被擠壓在兩輛公車間，導致車上兩人均受傷，目前已送醫，所幸意識都清楚，無生命危險，事故原因調查中。

大寮長春化工廠工安意外釀1死3傷 勞檢勒令停工追究雇主責任

高雄市大寮區大發工業區長春化工廠工安意外，釀1死3傷。高市勞工局已勒令現場停工，並實施檢查，待檢察官相驗確認陳姓勞工死因，據以追究雇主責任，依法從重裁處。

疑為趕搭高鐵 高鐵台中站男客踉蹌頭撞車門昏頭送醫

台中市一名年約25歲的男子下午為了趕搭高鐵，在走出電扶梯時，疑因一個踉蹌往前頭撞上了高鐵車門，一度有視力模糊、瞳孔不等大狀況，稍後被送醫，所幸意識已恢復。

台中建國市場傳氣爆造成7旬攤商受傷 疑桶裝瓦斯外洩釀禍

台中市東區建國市場今天下午傳出氣爆案件，疑因桶裝瓦斯外洩釀禍，現場一名七旬攤商有肢體擦傷，詳細案發原因待後續釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。