聽新聞
0:00 / 0:00
影／八卦山隧道遇火燒車 民眾開車窗急喊：大哥車著火了
台76線八卦山隧道今（3日）發生火燒車事故。一輛自小客車行駛途中，右前車頭燈處突冒出火光，但駕駛沒察覺，車輛持續行駛，後方用路人發現後，嚇得以喇叭提醒，更高呼「大哥，車著火了」，駕駛才停車並將火勢撲滅，無人受傷。
有民眾在社群平台Threads分享行車畫面，一輛福斯小客車行經八卦山隧道時，右前車燈位置明顯起火，火焰不斷冒出，但駕駛渾然未覺，目擊民眾見狀急按喇叭示警，甚至搖下車窗對著起火車輛，高呼「大哥，車著火了」。
目擊民眾也在Threads上驚嚇貼文說明，在八卦山隧道遇到火燒車，駕駛阿北都沒發現餒，好在每隔50公尺有一個消防栓。經了解，起火車輛駕駛才將車輛停靠路肩，利用隧道內消防設備滅火，整起事件未造成人員受傷。
國道公路警察局第三大隊表示，65歲廖姓男子今上午9時4分駕車行經台76線八卦山隧道西向31.9K處時，右前車頭燈因不明原因起火燃燒。警消到場時，火勢已由駕駛自行撲滅，未波及其他車輛，也未造成塞車回堵。
警方表示，起火原因將由南投縣政府消防局進一步鑑定釐清，初步研判，可能與電線短路或車燈組件老化有關，但仍待專業調查確認；並呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，避免車輛故障，以維護行車用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。