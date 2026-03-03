彰化竹塘鄉兩車對向碰撞1車變形 雙方駕駛、乘客全掛彩

彰化縣竹塘鄉今發生兩輛轎車碰撞事故，兩名駕駛人和兩名乘客全數掛彩，初步檢查意識清楚，沒生命危險，分送醫院救治。車禍原因現由警方釐清。

據了解，兩輛轎車今上午分別由南向北、由北向南行駛竹塘鄉光明路，約11點40分在光明路與廣福巷口發生碰撞，撞擊力道不小，一車打橫，另一車衝向對向車道，駕駛人和乘客4人都受傷，彰化縣消防局接獲報案，出動竹塘消防分隊1輛消防車、3輛救護車和8名消防員趕到救援。

消防員和車輛到場時，發現其中一輛車的車頭和車後廂都變形，嚴重毀損，鐘姓男駕駛和鐘姓、吳姓兩女乘客均受傷，無法走出車子，另一輛車還好，洪姓女駕駛人在消防人車到達時已站在車外。

當消防員打開車子受損嚴的車門時，鐘男（73歲）、吳女（62歲）和同車鐘女（30歲）直喊全身疼痛，難以移動身體，消防員扶出他們，初步檢查均肢體擦傷，意識清楚，經包紮傷口止血，即用擔架抬上救護車，3人均送二林基督教醫院救治，自行站在車外的洪女（53歲）也是肢體擦傷，意識清楚，被救護車載往雲林基督教醫院治療。

芳苑警分局交通隊接手調查，將找出附近路口監視錄影及行車錄影等資料，以釐清車禍發生真正原因。