高雄大發工業區工安意外 吸入硫化氫1人無呼吸心跳
高雄市大寮區大發工業區長春化工廠今天發生工安意外，3名外包商工人疑吸入不明氣體，其中1名陳姓男子昏厥，送醫時無呼吸心跳。警、消初步了解，工廠當時正更換活性炭管線，3名工人吸入不明廢氣才出事，確實事故原因由勞檢單位調查。
高雄市大寮區華西路長春化工在今天上午9時許，外包商工人陳姓（69歲）、尚姓（61歲）、謝姓（51歲）3名男子施工時，更換更換活性炭管路，突然因吸入不明氣體，才發生工安意外。
陳姓男子當場因吸入不明氣體昏厥，另2人也感到頭暈，同事立即向119求救。警、消到場時，陳姓男子已呈現無呼吸心跳，緊急送往小港醫院急救後才恢復心跳。另2人意識清楚。
警、消通報勞檢單位調查事故原因，初步了解，陳姓男子等3人疑吸入硫化氫昏迷，確實原因仍待勞檢處調查、究責。
