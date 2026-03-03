快訊

高雄大發工業區工安意外 吸入硫化氫1人無呼吸心跳

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄市大寮區大發工業區長春化工廠今天發生工安意外，3名外包商工人疑吸入不明氣體，其中1名陳姓男子昏厥，送醫時無呼吸心跳。警、消初步了解，工廠當時正更換活性炭管線，3名工人吸入不明廢氣才出事，確實事故原因由勞檢單位調查。

高雄市大寮區華西路長春化工在今天上午9時許，外包商工人陳姓（69歲）、尚姓（61歲）、謝姓（51歲）3名男子施工時，更換更換活性炭管路，突然因吸入不明氣體，才發生工安意外。

陳姓男子當場因吸入不明氣體昏厥，另2人也感到頭暈，同事立即向119求救。警、消到場時，陳姓男子已呈現無呼吸心跳，緊急送往小港醫院急救後才恢復心跳。另2人意識清楚。

警、消通報勞檢單位調查事故原因，初步了解，陳姓男子等3人疑吸入硫化氫昏迷，確實原因仍待勞檢處調查、究責。

高雄大發工業區工安意外，3工人送醫，1人一度無呼吸心跳。圖／讀者提供
高雄大發工業區工安意外，3工人送醫，1人一度無呼吸心跳。圖／讀者提供

工人 高雄 心跳

台北市謝姓男子涉嫌酒後在住處社區大聲咆哮，持木刀揮砍鄰居大門，被拍攝影片上傳網路，警方今通知他到案，依恐嚇罪函送。

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

新北市中和民安街1處社區大樓，今午12時許有住戶聽聞碰撞聲出來查看，發現1名男子倒臥地面，救護人員到場發現男子已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。警方查出死者是72歲張男，疑不慎自住家8樓墜落，初步排除外力介入，墜樓原因待查。

新北市新莊國民運動中心驚傳墜樓死亡意外。66歲陳女今天上午10時許不明原因自運動中心5樓墜落重摔至地下1樓，救護人員趕抵發現陳女頭部重創已無生命跡象，緊急送醫後仍於上午11時20分宣告不治。警方已通報檢察官相驗釐清陳女墜樓原因。

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢。警方調查，當時是顧姓男子開車，無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，顧稱，當時天雨路滑，才導致車輛失控。

