聽新聞
0:00 / 0:00
新北7旬翁社區高處墜落 妻聞噩耗悲痛陪送醫仍陰陽兩隔
新北市中和民安街1處社區大樓，今午12時許有住戶聽聞碰撞聲出來查看，發現1名男子倒臥地面，救護人員到場發現男子已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。警方查出死者是72歲張男，疑不慎自住家8樓墜落，初步排除外力介入，墜樓原因待查。
中和警方今天中午12時許獲報，中和區民安街1處社區大樓外有民眾倒臥在地。警員趕抵現場發現這名72歲張男已無生命跡象，立即通報救護人員，由張男妻子陪同送醫，但張男送醫後仍因傷重宣告不治。
警方圍起封鎖線採證，發現張男疑從社區8樓處墜落，初步勘查現場無打鬥痕跡，排除外力介入，警方已通知家屬製作筆錄，後續將報請檢察官相驗釐清確切墜樓原因。
自殺警語
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。