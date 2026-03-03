新北7旬翁社區高處墜落 妻聞噩耗悲痛陪送醫仍陰陽兩隔

新北市中和民安街1處社區大樓，今午12時許有住戶聽聞碰撞聲出來查看，發現1名男子倒臥地面，救護人員到場發現男子已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。警方查出死者是72歲張男，疑不慎自住家8樓墜落，初步排除外力介入，墜樓原因待查。

中和警方今天中午12時許獲報，中和區民安街1處社區大樓外有民眾倒臥在地。警員趕抵現場發現這名72歲張男已無生命跡象，立即通報救護人員，由張男妻子陪同送醫，但張男送醫後仍因傷重宣告不治。

警方圍起封鎖線採證，發現張男疑從社區8樓處墜落，初步勘查現場無打鬥痕跡，排除外力介入，警方已通知家屬製作筆錄，後續將報請檢察官相驗釐清確切墜樓原因。

自殺警語

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

