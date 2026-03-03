聽新聞
新莊國民運動中心驚傳墜樓 女子5樓墜下頭部重創慘死
新北市新莊國民運動中心驚傳墜樓死亡意外。66歲陳女今天上午10時許不明原因自運動中心5樓墜落重摔至地下1樓，救護人員趕抵發現陳女頭部重創已無生命跡象，緊急送醫後仍於上午11時20分宣告不治。警方已通報檢察官相驗釐清陳女墜樓原因。
自殺警語
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
