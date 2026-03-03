聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男開車北屯撞民宅釀2人傷 駕駛無酒駕：天雨路滑失控
台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢。警方調查，當時是顧姓男子開車，無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，顧稱，當時天雨路滑，才導致車輛失控。
台中市消防局在今天上午11時25分獲報，北屯區東山路二段有車禍案件，報案人描述，有一輛轎車自撞民宅後翻覆。
東山消防分隊據報前往，發現現場受困車內的兩名傷者都已脫困、意識清楚，經查，一名男性傷者年約27歲，右小腿疑似骨折，送往台中慈濟醫院治療，另名男性傷者19歲，左手臂疑似骨折，送往中國醫藥大學附設醫院急救。
第五警分局交通分隊在今早11時52分獲報此起交通事故，當時顧姓男子駕駛轎車，行經案發地點時，因車輛失控碰撞路旁民宅後翻覆，造成2人受傷，顧與乘客爬出車外脫困，顧經酒測無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，待交大事故組釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。