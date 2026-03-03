影／台中男開車北屯撞民宅釀2人傷 駕駛無酒駕：天雨路滑失控

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢。警方調查，當時是顧姓男子開車，無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，顧稱，當時天雨路滑，才導致車輛失控。

台中市消防局在今天上午11時25分獲報，北屯區東山路二段有車禍案件，報案人描述，有一輛轎車自撞民宅後翻覆。

東山消防分隊據報前往，發現現場受困車內的兩名傷者都已脫困、意識清楚，經查，一名男性傷者年約27歲，右小腿疑似骨折，送往台中慈濟醫院治療，另名男性傷者19歲，左手臂疑似骨折，送往中國醫藥大學附設醫院急救。

第五警分局交通分隊在今早11時52分獲報此起交通事故，當時顧姓男子駕駛轎車，行經案發地點時，因車輛失控碰撞路旁民宅後翻覆，造成2人受傷，顧與乘客爬出車外脫困，顧經酒測無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，待交大事故組釐清。

台中市北屯區東山路二段今早發生一起轎車自撞民宅翻覆案件，釀兩人受傷。記者陳宏睿／翻攝