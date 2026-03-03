影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

事發地點位於冬山鄉香中路與東城路口，根據監視器影像顯示，一輛小貨車行經該路口準備左轉時，疑似重心不穩導致車身大幅度傾斜，車斗上堆疊的大量桶裝物失衡砸向地面，多個儲水桶破裂後，深褐色液體傾瀉而出，導致整遍道路被不明液體覆蓋「黏踢踢」。

潑灑出的液體散發出強烈刺鼻惡臭，當地東城村長王樹連表示，「附近幾公里大家都聞到這個臭味」，不少鄰近住戶因受不了這股「衝天臭氣」，紛紛自備水管上街幫忙沖洗，隨後專業水車也趕抵現場進行大範圍路面除污。

業者事後解釋，散落的液體為農用的「濃縮液態肥料」，雖然肥料本身對人體無害，但因屬於高濃縮配方，正常使用時必須稀釋 1000 倍，由於高濃縮又是整桶打翻，導致氣味如此濃烈。

羅東警分局第五組組長藍錦鑫表示，該車輛裝載貨物未綑紮牢固，且散落物產生惡臭，已違反道路交通管理處罰條例，處以3000元至1萬8000元罰鍰。

宜蘭縣環保局也派員稽查後認定觸犯「廢棄物清理法」相關規定，另可處1200元至6000元罰鍰，提醒用路人載運貨物應確保綑紮牢固且堆放平穩，避免因一時疏忽造成環境汙染，甚至負擔高額罰款。

小貨轉彎時重心不穩，造成數桶濃縮液肥掉落地面砸破，氣味「臭」翻天，宜蘭警方與環保局聯手開罰，最高可處2萬4000元。圖／警方提供