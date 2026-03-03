快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

事發地點位於冬山鄉香中路與東城路口，根據監視器影像顯示，一輛小貨車行經該路口準備左轉時，疑似重心不穩導致車身大幅度傾斜，車斗上堆疊的大量桶裝物失衡砸向地面，多個儲水桶破裂後，深褐色液體傾瀉而出，導致整遍道路被不明液體覆蓋「黏踢踢」。

潑灑出的液體散發出強烈刺鼻惡臭，當地東城村長王樹連表示，「附近幾公里大家都聞到這個臭味」，不少鄰近住戶因受不了這股「衝天臭氣」，紛紛自備水管上街幫忙沖洗，隨後專業水車也趕抵現場進行大範圍路面除污。

業者事後解釋，散落的液體為農用的「濃縮液態肥料」，雖然肥料本身對人體無害，但因屬於高濃縮配方，正常使用時必須稀釋 1000 倍，由於高濃縮又是整桶打翻，導致氣味如此濃烈。

羅東警分局第五組組長藍錦鑫表示，該車輛裝載貨物未綑紮牢固，且散落物產生惡臭，已違反道路交通管理處罰條例，處以3000元至1萬8000元罰鍰。

宜蘭縣環保局也派員稽查後認定觸犯「廢棄物清理法」相關規定，另可處1200元至6000元罰鍰，提醒用路人載運貨物應確保綑紮牢固且堆放平穩，避免因一時疏忽造成環境汙染，甚至負擔高額罰款。

小貨轉彎時重心不穩，造成數桶濃縮液肥掉落地面砸破，氣味「臭」翻天，宜蘭警方與環保局聯手開罰，最高可處2萬4000元。圖／警方提供
小貨轉彎時重心不穩，造成數桶濃縮液肥掉落地面砸破，氣味「臭」翻天，宜蘭警方與環保局聯手開罰，最高可處2萬4000元。圖／警方提供

小貨轉彎時重心不穩，造成數桶濃縮液肥掉落地面砸破，臭液灑滿地。宜蘭警方與環保局聯手開罰，最高可處2萬4000元。圖／警方提供
小貨轉彎時重心不穩，造成數桶濃縮液肥掉落地面砸破，臭液灑滿地。宜蘭警方與環保局聯手開罰，最高可處2萬4000元。圖／警方提供

延伸閱讀

大貨車百箱米酒未綑牢 掉落台2線下午清理完成

桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

影／宜蘭梅花湖旁民宅深夜大火！老翁逃出 不知女兒受困燒成焦屍

相關新聞

慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

國道1號南向340.3K過路竹路段，今天上午7時51分發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，郭姓男子駕駛轎車被夾在兩輛大車中間，警方到場時郭男受困在變形車身內，獲救時意識不清，送醫搶救後不治。

酒醉拿木刀狂砍鄰居大門 工程師「洩憤」被依恐嚇罪送辦

台北市謝姓男子涉嫌酒後在住處社區大聲咆哮，持木刀揮砍鄰居大門，被拍攝影片上傳網路，警方今通知他到案，依恐嚇罪函送。

影／台中男開車北屯撞民宅釀2人傷 駕駛無酒駕：天雨路滑失控

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢。警方調查，當時是顧姓男子開車，無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，顧稱，當時天雨路滑，才導致車輛失控。

影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

淡水光頭男突衝至馬路上駕駛急煞險撞上 遭逮竟稱：欲提醒減速

新北市有民眾日前開車行經淡水南勢埔地區時，路邊1名光頭男突然竄至馬路上，民眾緊急煞車才未撞上。淡水警調查後發現光頭男是61歲何男，何男辯稱認為車速過快才會提醒減速，詢後依妨害公眾往來安全罪嫌函送，並依道交條例開罰500元。

台中轎車自撞北屯民宅四輪朝天 2人送醫 警追查有無違規駕駛

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢，駕駛是否涉及酒駕、毒駕等違法駕駛行為，抑或有其他原因，釀成車禍，將由轄區警方釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。