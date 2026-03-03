淡水光頭男突衝至馬路上駕駛急煞險撞上 遭逮竟稱：欲提醒減速

新北市有民眾日前開車行經淡水南勢埔地區時，路邊1名光頭男突然竄至馬路上，民眾緊急煞車才未撞上。淡水警調查後發現光頭男是61歲何男，何男辯稱認為車速過快才會提醒減速，詢後依妨害公眾往來安全罪嫌函送，並依道交條例開罰500元。

據了解，上月（2月）28日上午有民眾開車行經淡水區南勢埔47號前時，1名走在路邊的光頭男突然走到馬路中間，駕駛見狀嚇得緊急煞車，隨後該名光頭男才慢慢的走回路旁。駕駛後續將行車記錄器畫面PO至臉書社團細說淡水並貼文：「這麼想紅，那就讓全淡水人都知道你吧！小心危險人物出現（已多次被很多網友反應此危險舉止）」

淡水警網路巡邏發現後立即展開追查，發現並未接獲報案，警方調閱監視器並前往現場訪查，確認該名光頭男是住在附近社區的61歲何姓男子，昨晚通知何男到案說明。何男辯稱因當時行經該處的車輛車速過快，才會走到車道上欲提醒駕駛減速。警方詢後將何男依：妨害公眾往來安全罪函送法辦，另外何男違規行為依道路交通管理處罰條例第78條舉發，依法可處500元罰款。