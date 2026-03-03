快訊

淡水光頭男突衝至馬路上駕駛急煞險撞上 遭逮竟稱：欲提醒減速

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市有民眾日前開車行經淡水南勢埔地區時，路邊1名光頭男突然竄至馬路上，民眾緊急煞車才未撞上。淡水警調查後發現光頭男是61歲何男，何男辯稱認為車速過快才會提醒減速，詢後依妨害公眾往來安全罪嫌函送，並依道交條例開罰500元。

據了解，上月（2月）28日上午有民眾開車行經淡水區南勢埔47號前時，1名走在路邊的光頭男突然走到馬路中間，駕駛見狀嚇得緊急煞車，隨後該名光頭男才慢慢的走回路旁。駕駛後續將行車記錄器畫面PO至臉書社團細說淡水並貼文：「這麼想紅，那就讓全淡水人都知道你吧！小心危險人物出現（已多次被很多網友反應此危險舉止）」

淡水警網路巡邏發現後立即展開追查，發現並未接獲報案，警方調閱監視器並前往現場訪查，確認該名光頭男是住在附近社區的61歲何姓男子，昨晚通知何男到案說明。何男辯稱因當時行經該處的車輛車速過快，才會走到車道上欲提醒駕駛減速。警方詢後將何男依：妨害公眾往來安全罪函送法辦，另外何男違規行為依道路交通管理處罰條例第78條舉發，依法可處500元罰款。

原本站在路旁的何男突然竄至馬路上。圖／擷取自臉書社團細說淡水
原本站在路旁的何男突然竄至馬路上。圖／擷取自臉書社團細說淡水

行車記錄器 淡水

相關新聞

慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

國道1號南向340.3K過路竹路段，今天上午7時51分發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，郭姓男子駕駛轎車被夾在兩輛大車中間，警方到場時郭男受困在變形車身內，獲救時意識不清，送醫搶救後不治。

酒醉拿木刀狂砍鄰居大門 工程師「洩憤」被依恐嚇罪送辦

台北市謝姓男子涉嫌酒後在住處社區大聲咆哮，持木刀揮砍鄰居大門，被拍攝影片上傳網路，警方今通知他到案，依恐嚇罪函送。

影／台中男開車北屯撞民宅釀2人傷 駕駛無酒駕：天雨路滑失控

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢。警方調查，當時是顧姓男子開車，無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，顧稱，當時天雨路滑，才導致車輛失控。

影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

台中轎車自撞北屯民宅四輪朝天 2人送醫 警追查有無違規駕駛

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢，駕駛是否涉及酒駕、毒駕等違法駕駛行為，抑或有其他原因，釀成車禍，將由轄區警方釐清。

