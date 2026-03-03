聽新聞
澎湖外垵元宵市集玩火 村民怒滅火報警辦人
澎湖縣西嶼鄉外垵村元宵市集，昨天晚間發生街頭引火驚險畫面。蘇姓男子疑將汽油倒在路面後點燃，火勢瞬間竄起，嚇得周邊攤商與遊客四散閃避，村民氣得提滅火器滅火，報警處理，將蘇男依公共危險罪嫌移送法辦。
提滅火器滅火的許姓村民說，來這裡是做生意賺錢的，那裡又是公共地方，萬一傷到人會交代不清，才趕緊去滅火。
昨晚澎湖縣西嶼鄉外垵村在當地信仰中心溫王宮前廣場，舉辦「外垵漁火不滅」活動開市。據地方社群平台「澎湖交通觀察日誌」揭露，有人疑將汽油倒在路面後點燃，火勢瞬間竄起，嚇得周邊攤商與遊客四散閃避，幸許姓村民及時滅火，未造成重大傷亡。
據了解，蘇姓男子是攤商員工，因機車燃油耗盡，請鄭姓男子以油桶送油，將未用完的汽油倒在路上，涉嫌引火點燃，他也遭火苗輕微灼傷。許姓村民見狀，立即提滅火器滅火，大罵他們不該玩火。
警方到場，將蘇男帶回偵辦，蘇男稱只是出於玩鬧才引火，警方認為他在公共場所引火已涉嫌公共危險罪，警詢後將他移送法辦，鄭男子列為證人請回。
